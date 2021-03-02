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比仰臥起坐更有效！「捲腹」運動跟著做，練出超強腹肌、馬甲線！

聯合新聞網 / 張念慈
「捲腹訓練」，被認為是最安全有效的腹肌訓練！圖片來源/Canva
「捲腹訓練」，被認為是最安全有效的腹肌訓練！圖片來源/Canva

從小到大，我們總被教育，要瘦小腹，就是要仰臥起坐啊！比起仰臥起坐，近年來更風行「捲腹訓練」，鍛鍊更集中在腹部肌肉上，還可以避免脊椎受傷，現在就跟著Erica 與 Euphe 教練，一起來做「最安全有效」的腹肌訓練-捲腹！

捲腹可以訓練到的肌群，包括腹直肌（也就是六塊肌、馬甲線）、腹外斜肌（也就是人魚線）、腹內斜肌，變化多元，只要小小改變就能動到不同肌群。

雖然捲腹看起來跟仰臥起坐很像，但「捲腹訓練」只有彎曲人體的胸椎，而仰臥起坐則是整個腰椎都彎曲了，對腰椎的壓力是非常大的，因此現在許多人都提倡不要做仰臥起坐，改做更安全有效的捲腹。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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