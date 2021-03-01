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4分鐘等於慢跑1小時！ 超爆汗8分鐘版Tabata，燃脂、鍛鍊肌肉統統來！

聯合新聞網 / 張念慈
想快速燃脂、減肥，選超爆汗「Tabata」就對啦！圖片來源/Canva
想快速燃脂、減肥，選超爆汗「Tabata」就對啦！圖片來源/Canva

想運動，但總是抽不出時間？希望快速燃脂、減肥的話，有什麼運動超爆汗？不少人都會告訴你，做「Tabata」就對啦！除了常見的4分鐘版本外，健身教練Zoe示範8分鐘版本，可以和朋友、戶外跟著做，大家一起鍛鍊肌肉爆發力！

Tabata源自日本競速滑冰王牌教練入澤孝一（Izumi Tabata），訓練國家代表隊的鍛鍊法，為有效提高運動員的肌肉無氧爆發能力，採取的方式是運動20秒、休息10秒，連續4分鐘共8個循環，以最短時間做到最辛苦的程度。

實驗証明，Tabata持續性燒脂效果，遠遠超於普通有氧運動的燃脂效果。Tabata一個禮拜訓練1-2次即可，認真訓練的話，運動4分鐘等於跑一個小時慢跑的效果，連韓國天王Rain都推行這個運動，一次做滿8分鐘，可以讓訓練效果更加乘！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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