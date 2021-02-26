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愛健身、注重飲食的物理治療師 不到30卻罹關節炎 她省思：我忘了好好照顧自己

聯合新聞網 / 張念慈

你是不是也覺得「痛並且快樂著」的人生很充實？把一倍時間當三倍用、凡事做到最好，才是對自己的肯定？身為物理治療師，也是健身教練，杜佳蓉卻在27歲罹患類風濕關節炎，人生驟變，才學會：「放慢腳步，愛自己」。

愛運動的健康女孩

杜佳蓉接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露學生時期就接觸運動，愛打羽毛球、爬山、瑜珈，畢業後從事物理治療師，因工作忙碌運動時間也變得很少，發現體力越來越差，意識到要讓身體動起來維持健康，開始接觸重量訓練、也回到球場上規律打球。

幫助病患解決疼痛、復健的過程中，杜佳蓉感慨，很多疾病都是可以提早預防的，很多病人來看時已經退化或老年，根本不想運動了。如果可以在一開始，就鼓勵病患運動，他們的人生會不會一切不一樣？

鼓勵病患運動的教練

杜佳蓉決心從幫病患復健，到源頭幫助病患開始運動。她考取健身教練證照，推廣預防醫學觀念，鼓勵更多人運動，扭轉未來可能會產生的疾病產生。

她的學生橫跨媽媽族群、年輕人、銀髮族，跳脫過往只做瑜珈、有氧，鼓勵更多人開始接受重訓，增加骨質密度。也有部分學生原本就有運動習慣，爬山、跳舞，本身就很健康，但就是體態圓潤，透過重訓練習讓體態變好。

人生最好的歲月發病

杜佳蓉平常規律健身、注重飲食體態，卻在27歲時忽然全身關節反覆出現疼痛，最後診斷出患有類風濕關節炎。

類風溼關節炎好發在30歲以後，她卻提早在人生最好的歲月發病，不可思議、挫折外，上下樓梯、穿脫衣等日常活動及工作都受到影響。推廣健康觀念的教練生這樣的病，更嚴重打擊她的自信。

該多愛自己

「我這麼健康的人怎會生病？」杜佳蓉省思，類風濕關節炎與天生基因有關，會發病主要原因來自飲食和生活習慣、壓力。

過去，她工作安排太多、進修、不讓自己有太多的喘息，加上睡眠不足，對自己要求很高，又很急性子，把自己操太累、沒有好好關照自己，導致身體反撲，她開始檢視該怎麼調整生活。

發病前三個月，杜佳蓉天天靠吃類固醇維持正常生活。還好，身兼教練和物理治療師，有醫療背景的她，很快就調節飲食、作息；壓力，找尋正確醫療管道，只花3個月就停藥了，維持活動量和正向態度更是找回健康關鍵。

自從生病後。她也學習到，人生不要只有工作、要多多愛自己，睡眠要足夠，懂得為身體紓壓。運動過量也會成為身體另外一種負擔，應該追求平衡的生活，讓身心靈都得到平衡。。

放慢腳步夢想依然在

杜佳蓉如今更懂得重視自己的身體，因為工作也是興趣，讓她更能勇於朝著夢想前進。

但是，她現在懂得放慢腳步。多關照自己身體狀況，感到疲憊不逼自己要完成。她也希望透過有肌勵，鼓勵更多人面對生人挫折與挑戰，雖不能訂做人生中的各種際遇，但可以修正態度，來配合人生中的各種狀況。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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