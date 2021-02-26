快訊

評／校園裡的大審判家？為國民法官熱身的「模擬法庭」

霧霾嚴重戴好口罩！101大樓消失了 這些地區空汙紅色警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粗腿、大屁股掰掰啦！下半身瘦身攻略 4招讓你一個月改頭換面！

聯合新聞網 / 張念慈
「下半身瘦身攻略」簡單4招，一個月告別粗腿、大屁股！圖片來源：Canva
「下半身瘦身攻略」簡單4招，一個月告別粗腿、大屁股！圖片來源：Canva

冬季即將過去，面對越來越輕薄短小的服飾打扮，你是不是也很擔心悄悄養胖的象腿、大屁股，要如何見人？別擔心！趕在夏季來臨前，快點跟著「下半身瘦身攻略」一起做，簡單4招，讓你一個月告別粗腿、大屁股！

中醫背景的Youtuber「77老大」表示，只要照著影片內容，乖乖做好4招，就可以在夏天迎接陽光、沙灘、比基尼！

1.象腿肥臀再見茶，一周喝二至三次，藥方內容可自行到中藥行抓取。

2.泡腳：超厲害瘦身降脂泡澡方，在家泡腳，不但簡單便宜，再也不用依靠貴桑桑的減肥藥，或自費的減肥門診了。

3.按壓穴道：照著影片按壓4個穴位，比起自己亂壓一通有用許多。

4.推牆瘦小腿運動：包括夾物瘦腿運動、深蹲坐椅子20次，都是輕鬆就可以做的運動。

下半身肥胖原因，不外乎濕氣重、氣滯血瘀兩種，只要按照「一個月屁股大、蘿蔔腿改善計畫」4招攻略，再也不用擔心被笑是象腿、肥臀啦！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

粗腿、大屁股掰掰啦！下半身瘦身攻略 4招讓你一個月改頭換面！

冬季即將過去，面對越來越輕薄短小的服飾打扮，你是不是也很擔心悄悄養胖的象腿、大屁股，要如何見人？別擔心！趕在夏季來臨前，快點跟著「下半身瘦身攻略」一起做，簡單4招，讓你一個月告別粗腿、大屁股！

登山健行該帶什麼？單日登山健行裝備，跟著達人輕鬆打包去

疫情關係出不了國，登山的人越來越多了！每天被社群分享的登山美照閃瞎了眼，好不容易鼓起勇氣想挑戰登山，但卻不知道該帶什麼嗎？到底該怎麼準備？一日登山健行裝備，和多日登山差別在哪裡?

壓力誘發蕁麻疹增重33公斤 正常吃、認真運動 她花5個月從2XL穿回M號

去年8月，是張庭儒人生的黑暗期，卻也是人生的重生轉捩點。原本清瘦健康的她，因壓力關係得到蕁麻疹，服用類固醇藥物確增重33公斤，她躲起來不敢見人，後來決心為了愛她的親友改變，花了5個月找回窈窕的自己，秘訣就是「正常吃、認真運動」

想當舞群卻因身高被刷掉 為何她最後可以成為蕭敬騰的最愛？

一開始，王盈之只希望可以成為藝人背後的舞群，跟著一起巡迴世界演出，沒想到，傑出的舞藝，不敵身高限制，慘被淘汰。2年後，她卻因用心經營的TikTok 爆紅，連蕭敬騰都找上門合作，背後成功祕訣究竟是什麼？

跑馬拉松變健康？錯誤的跑反而傷身！醫師提醒兩種情況千萬別跑

台灣每年大大小小的路跑賽事高達近700場，參與人次更超過百萬，說馬拉松快要變成「全民運動」，一點也不誇張。但是，為了健康而跑，如果跑錯方式，很可能卻讓身體受到嚴重打擊！

癌症、中風打不倒 台灣鋼管舞界女王：我會越活越精彩

人的一生，可以被死神招喚幾次？台灣鋼管舞界第一把交椅盧崇璞，會笑著告訴你「很多次。」17歲罹癌、19歲開脊椎手術、29歲才開始學舞，靠著熱情和專業，成為蔡依林世界巡迴演唱會的鋼管舞顧問；事業起步時，40歲卻中風半身癱瘓。 人生結束了嗎？不。盧崇璞的每一天，都精采不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。