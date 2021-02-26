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粗腿、大屁股掰掰啦！下半身瘦身攻略 4招讓你一個月改頭換面！
冬季即將過去，面對越來越輕薄短小的服飾打扮，你是不是也很擔心悄悄養胖的象腿、大屁股，要如何見人？別擔心！趕在夏季來臨前，快點跟著「下半身瘦身攻略」一起做，簡單4招，讓你一個月告別粗腿、大屁股！
中醫背景的Youtuber「77老大」表示，只要照著影片內容，乖乖做好4招，就可以在夏天迎接陽光、沙灘、比基尼！
1.象腿肥臀再見茶，一周喝二至三次，藥方內容可自行到中藥行抓取。
2.泡腳：超厲害瘦身降脂泡澡方，在家泡腳，不但簡單便宜，再也不用依靠貴桑桑的減肥藥，或自費的減肥門診了。
3.按壓穴道：照著影片按壓4個穴位，比起自己亂壓一通有用許多。
4.推牆瘦小腿運動：包括夾物瘦腿運動、深蹲坐椅子20次，都是輕鬆就可以做的運動。
下半身肥胖原因，不外乎濕氣重、氣滯血瘀兩種，只要按照「一個月屁股大、蘿蔔腿改善計畫」4招攻略，再也不用擔心被笑是象腿、肥臀啦！
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