想當舞群卻因身高被刷掉 為何她最後可以成為蕭敬騰的最愛？

一開始，王盈之只希望可以成為藝人背後的舞群，跟著一起巡迴世界演出，沒想到，傑出的舞藝，不敵身高限制，慘被淘汰。2年後，她卻因用心經營的TikTok 爆紅，連蕭敬騰都找上門合作，背後成功祕訣究竟是什麼？

脊椎有傷的舞者

「愛跳舞的設計師Diva」王盈之接受女性健身社群「有肌勵」採訪，表示7歲開始學舞，一路都就讀舞蹈班。

然而，因為先天脊椎受傷，讓她做許多支撐動作都比其他人更吃力，常常每天跳5-6小時舞後，當晚就找醫生做復健。

她跑不同醫院接受各式推拿、針灸，醫生總是囑咐她必須開刀，或是不要再跳舞了。因為身體的限制，就算她再怎麼努力，很多動作都無法做到位。

高中時，她決定轉念一般高中，但因為無法忘情舞蹈，仍然加入熱舞社，少了過去傳統舞蹈制式的動作，反而可以自在地跳街舞。

高中開始授課人生

因為傑出的舞蹈表現，王盈之高中就受邀在外開始教課，大學、研究所雖然念的是互動設計系，但也都加入熱舞社，延續授課人生；她開設的舞蹈課程，學生年齡層從國、高中學生，到媽媽的年紀都有。

不少媽媽學生告訴她，小時候沒有時間學舞，如今好不容易圓夢，因此比其他學生更認真，每堂課都認真錄影，也讓她看見追逐夢想不分年紀的決心。

努力不敵身高

王盈之受邀在許多綜藝節目中擔任合作舞者，印象最深刻的是，初登台時跳舞過程很緊張，一般舞群跳完後會自己閃開離場，她跳完後卻傻傻地站在原地，讓主持人狐疑「你怎麼還沒下台？」成為超糗經驗。

大學的時候，王盈之最大的夢想，就是未來可以成為藝人的舞者，一起跟著到世界巡迴表演。她也成功爭取舞群培訓機會，但最後卻因無法改變的身高，難以和其他高大的舞者配合，而慘被淘汰，成為人生最大挫敗。

勇敢走出舒適圈

大學畢業後，王盈之成為自由接案的平面設計師，但仍然沒有忘情舞蹈。

2018年年末，她在團隊建議下，開始在TikTok 平台拍攝影片，第一支拍的主題是單純側拍battle尬舞的solo獨舞影片，沒想到隨手放上去的影片，竟然高達20多萬觀看數。

雖然在TikTok 第一支影片就得到了高成效，但一開始她仍然覺得在社群平台秀自己很丟臉，前半年完全不敢告訴其他人自己在玩TikTok 。

沒想到，因為持續的經驗，不斷更新的企劃、發想，兩年下來，累積粉絲多達20萬，成為她主要宣傳平台，許多舞蹈教室向她求教經營方針，更成為藝人蕭敬騰指定的合作宣傳平台。

如果當初沒被刷掉

如今，王盈之是一個愛跳舞的設計師。回想過往，如果當年選秀時沒有因為身高被刷掉，如今可能還是某某藝人背後不被看見的舞者；沒有機會發展自己的品牌，被更多人看見，發揮影響力。

職涯發展過程，她始終沒有忘情舞蹈，好朋友和家庭的溫暖支持扮演重要角色，讓她可以在很有愛的環境長大，一直能夠為了喜歡的事情，堅持到底。

接受你眼前的機會

如果當初沒有堅持跳舞、如果當初沒有開始拍TikTok …王盈之現在的人生，可能完全不一樣。

透過「有肌勵」，王盈之想鼓勵更多人「堅持」和「把握機會」。你喜歡的東西需

要堅持到最好，並且努力做到你覺得的最好的地步。

再來，就是把握機會。機會來臨時，當下你可能會覺得很多顧慮，可以的話，接受你眼前的機會。接受這個機會後，你才會看到背後的東西，每個機會背後都有很多驚喜，讓你的人生更美好。