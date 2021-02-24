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跑馬拉松變健康？錯誤的跑反而傷身！醫師提醒兩種情況千萬別跑

聯合新聞網 / 張念慈
跑馬拉松變健康？錯誤的跑反而傷身！醫師提醒兩種情況千萬別跑。圖片：Canva
跑馬拉松變健康？錯誤的跑反而傷身！醫師提醒兩種情況千萬別跑。圖片：Canva

台灣每年大大小小的路跑賽事高達近700場，參與人次更超過百萬，說馬拉松快要變成「全民運動」，一點也不誇張。但是，為了健康而跑，如果跑錯方式，很可能卻讓身體受到嚴重打擊！

聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱醫師，一直都是運動愛好者，學生時代就立志要當中華隊隊醫，致力於關節炎與運動傷害的非手術治療。他提醒，能不能跑馬拉松，可以從「一定要看醫生」、「有可能會受傷」兩個方向來做自我判斷，如果有影片中這幾種情況千萬別跑。

聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱醫師提醒，能不能跑馬拉松，可以從兩個方向來做自我判斷。
聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱醫師提醒，能不能跑馬拉松，可以從兩個方向來做自我判斷。

他也建議，跑馬拉松前，要有足量訓練量，慢慢提升強度，搭配影片中所說的兩個判斷方式，才不會越跑越受傷。

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