沒時間運動？物理治療師教你五招 辦公室也能偷偷練臀肌

現代人生活壓力大，明明知道運動很重要，但就是沒時間運動、或不想花大錢上健身房，下班後還可能加班加到死（心好累）。難道沒有輕鬆、省力又省錢的方式，可以鍛鍊肌肉嗎？這些問題和心酸，就讓物理治療師來幫你！

禾心物理治療所物理治療師張勝傑，教你簡單五招，追劇、坐辦公室都可以偷偷鍛鍊臀肌，尤其適用運動前暖身、可以舒緩久坐不適。5組動作每組10下，重複3組；就算在冷氣房，只是動個20分鐘不到，就會滿身大汗了。

張勝傑表示，這五個動作都是利用椅子就可以做的暖身運動，運動前可以先做簡單的前彎、抬手、轉身測試，五個動作完後再測試，就可以發現只是五個運動，竟然可以讓身體動起來順暢這麼多，一定會驚訝聲連連！

他建議，沒時間、沒場地運動的人，可以透過這五招，把不常用力的肌肉激活、卡住的關節動開，懂得平均使用各個關節來做事，避免單一關節過度使用；更可以輕鬆鍛鍊強壯肌肉。