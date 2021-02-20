深蹲蹲對了嗎？物理治療師教你辨別4種錯誤深蹲姿勢

這幾年，健身風氣夯，不少人學健身都從「深蹲」開始，但你知道，每天深蹲可能蹲錯了嗎？錯誤的深蹲姿勢，更可能造成腰、髖關節、腳踝都受傷！

深蹲，是蹲下去後再起來，起來後再次下蹲，不斷重複的一種鍛鍊方法。深蹲主要鍛鍊的部位是大腿及下肢力量，不但可以增加全身肌肉發展，讓股四頭肌、臀大肌，腰部更有力，增強全身整體力量與運動協調性。

物理治療師詹珞瑤表示，深蹲過程，常有四種錯誤姿勢，分別是屁股眨眼、骨盆過度前傾、骨盆過度後傾、錯誤相撲蹲，導致訓練效果受限，也可能傷及腰、髖關節、腳踝，民眾可以看透過影片，確認自己是否也有類似問題，做好調整，才能讓訓練效果更加乘！