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上坡好喘？調整身體姿勢、學會呼吸技巧，爬山、健行更輕鬆！

聯合新聞網 / 張念慈
爬山時學會調整呼吸，可以幫讓旅程更輕鬆。圖片來源：pexels
爬山時學會調整呼吸，可以幫讓旅程更輕鬆。圖片來源：pexels

爬山，在近年成為全民運動；不能出國的日子，不少登山領隊更感受到「山上越來越熱鬧了！」但是，「爬山好喘」常讓不少山友心驚，究竟要怎麼調整呼吸呢？

「柯式野生活」頻道，和瑞稞適能中心，就教民眾透過調整身體姿勢、呼吸技巧，改善沒走幾步路，就超喘的問題，透過每天慢慢進步，把無氧閾值拉高，爬山、健行會更輕鬆！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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