上坡好喘？調整身體姿勢、學會呼吸技巧，爬山、健行更輕鬆！

你的周遭，是不是也有親友常拿別人外表取樂，還要你「不要那麼開不起玩笑！」健身網紅林家安，從小就在這樣的「玩笑」中長大，一度封閉自己，不敢見人，用生命故事告訴你「你的玩笑，其實是最嚴重的霸淩！」

2021-02-19 10:54