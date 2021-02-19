開個玩笑而已？ 健身網紅：批評別人外表，為什麼會有趣？

你的周遭，是不是也有親友常拿別人外表取樂，還要你「不要那麼開不起玩笑！」健身網紅林家安，從小就在這樣的「玩笑」中長大，一度封閉自己，不敢見人，用生命故事告訴你「你的玩笑，其實是最嚴重的霸淩！」

大餅臉的黑毛猩猩

家安接受女性健身社群「有肌勵」採訪，表示從小到大，就因臉型被取笑是「大餅臉、月亮臉」；身上毛髮旺盛被笑是「黑毛猩猩」、眉毛很粗被取暱稱「蠟筆小新」。

大學畢業前，這些關於長相的綽號就從沒停過。不管是親朋好友，甚至是不認識的路人，都曾經有意無意地，讓她感受到自己不好看。

有素昧平生的人，走到面前看著她的臉後大笑離開；國小拍證件照，因為需要把瀏海塞耳後，露出臉型，攝影師問父親「要不要幫妳女兒修圖？」父親卻笑著說「好啊！」都讓家安的心一次次受傷。

有一次，她要上台表演舞蹈，家安把頭髮梳到後面，男伴在登台前捧著她的臉說：「好可憐」。那一場表演，家安哭著上台。怎麼跳完的她已經不記得，卻只烙下「很多人看著我、批評我，我要上台都很害怕。」的深刻傷痕。

躲起來就安全了吧

因為對外貌的極度不自信，家安非常害怕展現自己，更畏懼被檢視所做的每件事情與動作，極度在意別人對自己的看法。

她心想，只要不與世界接觸，就不會受傷害了吧？只要不被看到，就不會再被笑了吧？

大學期間，她曾經有過一度痛苦的歷史，不敢一個人走在路上、不敢出去買東西吃、不敢面對人群，總覺得別人都在指指點點說我的壞話，只想要躲起來。

有自信就不會怕了嗎

家安從小就喜歡運動，不論田徑、跳舞、籃球，都讓她覺得無比輕鬆快樂。為了不讓負面情緒跟著自己一輩子，家安決定從運動出發，告訴自己「必須要從有自信開始改變！」

大二開始，她認真持續做健身訓練；會計系的她，原本計畫畢業後要成為一名會計師，進入會計事務所任職，卻因健身開始經營臉書粉專，分享健身心事，吸引上萬粉絲追隨，讓她意外發現「原來和我一樣脆弱，需要幫忙的人那麼多！」

大學畢業前，她就考取健身教練，在周遭親友鼓勵下，順從心的聲音，放棄會計人生，投入健身工作，確認「這才是我想過的人生！」今年27歲的她，如今已經當教練快5年了。

訓練後變強的不只是身體

過去，家安運動是為了想要變瘦，甚至採取節食激烈手段，為了想要變完美，不斷的逼自己。

但，這不是一個長久健康的方式，直到有機會接觸重訓，讓家安知道，要為了自己的健康而努力，體態也會因為努力付出，而變得更好！

透過每一次訓練過程，家安都會與自己對話，專注在訓練、扎實練完每一次的內容、並嘗試給自己新的挑戰！訓練使她的身體變得健康強壯，更強化了心態與想法。

美與不美都由自己定義

開始接觸健身後，家安更了解自己身體的狀況，怎麼樣的運動對身體有什麼影響。她更深刻體會到，過去因外表被嘲笑，但事實上「每個人身體都不一樣，每個人真的都是不一樣的！」

透過「有肌勵」，她希望告訴更多人，每個人都是獨特的個體，不需要成為別人覺得美、覺得好的樣子；也不需要為了別人，做自己不喜歡的事情。身體是自己的，人生也是自己的，好與不好、美與不美都應該由自己定義。

要努力成為更好的自己，也要更有勇氣，挑戰與追求想要的東西。不能永遠自怨自艾，也不要因為別人而傷害、封閉自己。