瘦成一道閃電！5招學會無痛減糖法，讓你大嬸變同學！

想要增肌減脂，控制糖分攝取非常重要。但對於嗜糖愛好者來說，珍奶不加糖還叫珍奶嗎？飯後不來個甜點怎麼活？

長庚大學中醫系畢業的Youtuber「77老大」，頻道中用逗趣的方式教導中醫、健康、美容、情感等，吸引眾多網友關注，型男外表的他，就分享如何「無痛減糖」，在心不委屈的情況下，瘦出健康。

五個「無痛減糖」法，共分為兩部分，一是「飲料77法」、二是「調整生活習慣」，只要跟著步驟做，就有機會大嬸變同學、瘦成一道閃電！