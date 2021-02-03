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訂便當一開驚見「配菜4大天王」 她崩潰：這機率有多高

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為何總是被低潮擊倒？意志不堅的上班族，大哭後才懂的事

聯合新聞網 / 張念慈
Ariel轉型成為瑜珈老師。運動，成為她奇幻旅程的開啟點。圖片由Ariel授權「有肌勵」刊出
Ariel轉型成為瑜珈老師。運動，成為她奇幻旅程的開啟點。圖片由Ariel授權「有肌勵」刊出

26歲以前，Ariel即便在醫院任職，和健康照護最接近，卻從不運動。後來，她開始游泳、成為救生員、更代表台灣征戰海外龍舟賽；如今，更轉型成為瑜珈老師。運動，成為她奇幻旅程的開啟點。

白色巨塔的壓力

Ariel接受女性健身社群「有肌勵」採訪，提到過去在醫院服務，白色巨塔下，龐大的工作壓力，讓她找不到生活的意義。

回顧過往，害怕變胖，卻又不喜歡運動，也沒有自信，「到底要怎麼樣才能突破困境？」26歲這年，她決定為生命找出口。

她開始學游泳，更挑戰考取救生員訓練，從此開啟運動的視野，運動與生活再也離不開。

在救生員夥伴的邀約下，她參加了人生第一次龍舟比賽，愛上你我共同努力的團隊精神；更代表台灣，跟著龍舟隊到海外征戰，締造一個又一個好成績。

不在運動就是在運動的路上

Ariel在運動中找到生活的重心，放假時間不是在運動，就是在運動的路上。不論是救生隊的志工服務，或是攀岩、衝浪、騎單車、爬山、潛水、跑步，工作壓力早已被全然釋放。

不少朋友問她「你應該是體育系的吧？你好黑！」，Ariel笑了，這是過去那個只喜歡逛街，很怕自己長肌肉的她，從沒有想過的生活。

自信從愛自己開始

在一個又一個運動挑戰中，Ariel成長快速；但一場因單車爆胎，而無法成功的三鐵比賽，卻讓她跌入人生低潮。

當時，又適逢情感出問題同「我好失敗、為什麼不如別人」的自卑感油然而生。

因為這場比賽，讓她走向瑜珈修鍊之路，為找回自信心而努力。

在瑜珈的路上，她才更了解自己的身體，也讓她更明白「自信要從愛自己開始」

。因為真的很喜歡，她考取瑜珈師資，成為兼職瑜珈老師，疫情期間，更透過線上教學，讓更多人認識瑜珈之美。

自己獨一無二的美

Ariel想透過「有肌勵」分享，女性常活在過多的社會觀感及責任下，不論是在工作或家庭裡，比較無法表現自己，或被期待不會有太傑出的發展，甚至穿著打扮都被限制，要去迎合男性觀點。

透過瑜珈的心理修練，她懂得愛自己，「我覺得我這樣很美，為什麼要活在別人的框架裡面？」也更有自信，不再因挫敗就擊潰人生。

Ariel也希望鼓勵更多人，只要用心去探索自己、認識自己，相信都能找到自己獨一無二的天賦與自信。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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