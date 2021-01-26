從在校內都要叫計程車，到5年破50座百岳 26歲女嚮導：要開始才能很厲害

「這個揹20公斤建材的山青，是女生耶！」前往嘉明湖的路上，楊岳蓁纖細瘦弱的背影，卻扛著厚實的避難山屋整修建材，引起不少驚呼聲。

不到26歲，卻在5年內爬超過50座百岳，如今更是專業高山嚮導，好體能和肌耐力，自然不在話下。很少人知道，5年前，她連在校內爬坡進校園上課，都要叫計程車。

弱肌女，怎麼華麗變身的？

沒有目標的大學生

楊岳蓁接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段變身歷程。

大學念風險管理與保險系，四年過得渾渾噩噩，功課很差、社團也玩得不精進，忙著夜唱、夜衝、吃宵夜，差點被二一，身材更嚴重發福。校園沿著山坡興建，超討厭走路的她，更常和同學叫計程車坐進校園。

大二時，朋友揪團爬玉山，她也想「找一件很厲害的事情，來改變現在很糟糕的自己」，決定參加，沒想到從此改變一生。

第一次登玉山，就遇到飄雨的大白牆，排雲山莊兩個年輕山友被大雨淋得失溫發抖，山友們紛紛借排汗衣、外套、煮薑茶照顧這兩個人。

「從來都不知道，人跟人之間可以那麼緊密，對陌生人可以那麼慷慨不求回報的幫助！」從新竹客家庄到台北念書的楊岳蓁，在感受了台北的冷漠後，卻在山上找回了人與人間的溫暖和感動。

差點喪命的嘉明湖

暖意，讓楊岳蓁開始愛上登山，卻也太過自信差點喪命。

大三時，她挑戰爬嘉明湖，走稜線時和嚮導相約跑步到目的地，沒想到一到嘉明湖卻引發超級劇烈高山症，完全感受不到美景，只有強烈的嘔心反胃，她勉強走回山屋避難所，全身冒汗濕冷，隻身躲在山屋外痛哭，頭痛欲裂。

當時，一個完全陌生的山友，立刻讓她吃止痛藥、喝熱水，嚮導也讓她換掉濕衣服，隔天她才恢復神清氣爽，卻因前晚頭太痛頭昏眼黑，看不清是誰幫助了她。

「未來，我也要像那位幫助我的大哥一樣，成為幫助別人的存在」這份感恩，楊岳蓁一直沒有忘記。

肉腳變女山青

大學畢業後，楊岳蓁投入保險業，但始終繼續爬山。女生爬山會遇到生理期、負重能力、肌力的挑戰，楊岳蓁持續自我鍛鍊，協助嘉明湖避難山屋、基地台的整修建材，揹近20公斤建材；也協助向陽山屋食材運補近30公斤。

去年疫情爆發，無法出國的旅客，蜂擁進入登山領域，她轉職擔任高山嚮導，更常得幫團員背帳篷、睡袋、食材。

很多人會問：爬山的耐力怎麼鍛鍊？楊岳蓁建議，就是一直爬，不要間斷，不要讓腿的肌力下降，把股四頭肌練強壯後，有力的肌肉可以支撐膝蓋，也可以避免爬山膝蓋痛問題。

女生當嚮導，常會被質疑專業度和能力，但楊岳蓁認為「不需要變得很厲害才開始，要開始才能夠很厲害！」無法比上老山友能力經驗，就想辦法付出時間去累積，去學習，把別人的質疑當作自己前進的動力。

勇敢跨出舒適圈

很多人會問楊岳蓁「我好想爬山，可是我因為什麼什麼理由，所以不能」，或是「我好想爬山，可是我不喜歡走路」、「我去登山，可是如果沒攻頂很丟臉怎麼辦？」

透過「有肌勵」分享自身經驗，楊岳蓁想鼓勵更多人，我們常會有很多世俗眼光和負擔，想要符合別人的期待，不敢走出自己的舒適圈，其實，只要勇敢做自己就好！

機會在自己手中，如果沒跨出去，永遠都不可能知道，跨出去，原來有多美好！