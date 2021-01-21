運動3年減下近50公斤 美睫師正面迎戰霸凌：自怨自艾不會帶來改變

從小到大，美睫師虞祺慧一直都因為體態遭受同儕、職場的霸凌。她花了3年時間每天運動，成功甩肉近50公斤；為追求健康，考取健康管理師證照、進修保健食品碩士，證明「你想改變，一定可以改變！」

被霸凌的體態

虞祺慧接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享因為是家中第一個外孫，從小萬千寵愛於一身，吃好喝好，一路胖到大，體重破百，被同學霸凌取笑，拿東西丟、走在路旁被笑胖子。她的皮膚變差、滿臉痘痘，打工求職因外表碰壁，在超商當工讀生，依然被顧客取笑。

她曾經每天搖呼啦圈半小時、不吃晚餐，在3個月內瘦20公斤。畢業後進入科技公司當工程師助理，80幾公斤的她常被同事取笑「你這麼胖，工作效率怎麼會高？」開心大笑時更被譏諷「你幹嘛笑成這樣，全身肉都在動！」

健康亮紅燈

後來，祺慧發覺自己對美睫美甲的興趣，高超手藝的她成立工作室、教學，獲得業界肯定，常受邀兩岸分享技術。

婚姻幸福，常和老公一起吃消夜，結果體重飆高到人生最高峰110公斤，更檢查出多囊性卵巢症候群，生理期不來了，被醫師要求吃藥控制血糖，必須減重找回健康。

改變的開始

3年半前，她力行飲食控制，先戒掉澱粉跟糖，改攝取好油，1個月就甩肉10公斤，隔月加入健身房，開始上教練課、團課TRX、Tabata、拳擊，校正圓肩和駝背問題，透過有氧和肌力並重，發現「天天運動好快樂！」

最棒的是，美甲美睫工作長期彎腰駝背，手腕疼痛，筋膜緊繃，運動後疲勞度減少了，失眠狀況也好轉、多囊問題改善、生理期正常了。為了讓自己更精進知識，祺慧更考取健康管理師證照、進修保健食品碩士。

正能量更擴散

如今，祺慧也帶爸媽一起健身，父母精神更爽朗，原本的美睫專業，也增添了更多被看見的機會。學生們看到她從110公斤，一路透過健康飲食控制、運動，甩肉近50公斤，瘦到60多公斤的改變，也都覺得深受激勵。

「年輕時吃過很多減肥藥、中藥，但一不吃就胖了，為什麼我的人生都在吃藥？」106年是祺慧體重的新高點，但也是人生光明的新開始和契機。

如今，她仍然繼續運動，也希望未來考取健身教練證照，讓身邊的人都可以開始運動，更期待自己可以動的時候，勇敢嘗試過去不能做的事。

改變是可以做到的

透過「有肌勵」，虞祺慧想告訴更多徬徨無助的人，遇到挫折，不要覺得自己改變不了，這輩子就是這樣了，「你應該為自己負責，我都可以了，為什麼你不可以？」

面對想解決的問題，要看你自己想不想改變，自不自律，「老天不會疼惜自怨自艾的人，只會疼惜自愛的人。」只要想改變，一定可以改變，任何人都做得到，前提是你要先下定決心，勇往直前開始第一步。