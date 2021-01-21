快訊

獨／政院盤點公務機關陸廠資通產品 教師怨像被貼標籤

獨／林美秀羅東畫廊裡賣畫 吐暫不演戲原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動3年減下近50公斤 美睫師正面迎戰霸凌：自怨自艾不會帶來改變

聯合新聞網 / 張念慈
美睫師虞祺慧用3年證明「你想改變，一定可以改變！」圖片由虞祺慧授權
美睫師虞祺慧用3年證明「你想改變，一定可以改變！」圖片由虞祺慧授權

從小到大，美睫師虞祺慧一直都因為體態遭受同儕、職場的霸凌。她花了3年時間每天運動，成功甩肉近50公斤；為追求健康，考取健康管理師證照、進修保健食品碩士，證明「你想改變，一定可以改變！」

被霸凌的體態

虞祺慧接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享因為是家中第一個外孫，從小萬千寵愛於一身，吃好喝好，一路胖到大，體重破百，被同學霸凌取笑，拿東西丟、走在路旁被笑胖子。她的皮膚變差、滿臉痘痘，打工求職因外表碰壁，在超商當工讀生，依然被顧客取笑。

她曾經每天搖呼啦圈半小時、不吃晚餐，在3個月內瘦20公斤。畢業後進入科技公司當工程師助理，80幾公斤的她常被同事取笑「你這麼胖，工作效率怎麼會高？」開心大笑時更被譏諷「你幹嘛笑成這樣，全身肉都在動！」

健康亮紅燈

後來，祺慧發覺自己對美睫美甲的興趣，高超手藝的她成立工作室、教學，獲得業界肯定，常受邀兩岸分享技術。

婚姻幸福，常和老公一起吃消夜，結果體重飆高到人生最高峰110公斤，更檢查出多囊性卵巢症候群，生理期不來了，被醫師要求吃藥控制血糖，必須減重找回健康。

改變的開始

3年半前，她力行飲食控制，先戒掉澱粉跟糖，改攝取好油，1個月就甩肉10公斤，隔月加入健身房，開始上教練課、團課TRX、Tabata、拳擊，校正圓肩和駝背問題，透過有氧和肌力並重，發現「天天運動好快樂！」

最棒的是，美甲美睫工作長期彎腰駝背，手腕疼痛，筋膜緊繃，運動後疲勞度減少了，失眠狀況也好轉、多囊問題改善、生理期正常了。為了讓自己更精進知識，祺慧更考取健康管理師證照、進修保健食品碩士。

正能量更擴散

如今，祺慧也帶爸媽一起健身，父母精神更爽朗，原本的美睫專業，也增添了更多被看見的機會。學生們看到她從110公斤，一路透過健康飲食控制、運動，甩肉近50公斤，瘦到60多公斤的改變，也都覺得深受激勵。

「年輕時吃過很多減肥藥、中藥，但一不吃就胖了，為什麼我的人生都在吃藥？」106年是祺慧體重的新高點，但也是人生光明的新開始和契機。

如今，她仍然繼續運動，也希望未來考取健身教練證照，讓身邊的人都可以開始運動，更期待自己可以動的時候，勇敢嘗試過去不能做的事。

改變是可以做到的

透過「有肌勵」，虞祺慧想告訴更多徬徨無助的人，遇到挫折，不要覺得自己改變不了，這輩子就是這樣了，「你應該為自己負責，我都可以了，為什麼你不可以？」

面對想解決的問題，要看你自己想不想改變，自不自律，「老天不會疼惜自怨自艾的人，只會疼惜自愛的人。」只要想改變，一定可以改變，任何人都做得到，前提是你要先下定決心，勇往直前開始第一步。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

運動3年減下近50公斤 美睫師正面迎戰霸凌：自怨自艾不會帶來改變

從小到大，美睫師虞祺慧一直都因為體態遭受同儕、職場的霸凌。她花了3年時間每天運動，成功甩肉近50公斤；為追求健康，考取健康管理師證照、進修保健食品碩士，證明「你想改變，一定可以改變！」

靠結婚逃離原生家庭，卻走入另個墳墓！30歲失婚後我才學到的一堂課

現在陽光開朗的蔡文金，可以大笑，開始有運動習慣；很難想像，她在家暴陰影中長大，曾經為了逃離原生家庭，迫不及待邁入婚姻，卻只換來破碎感情，和孩子的不諒解。 如今，她學習和孩子和解、找回人生。這一堂課，她花了16年才學會。

是沒興趣不喜歡，還是害怕不想做？學霸健身網紅花10年才懂的道理

「Stay fit with mi」健身部落客Michelle，從小喜歡藝術創作，卻被父親逼著念會計。10年深惡痛絕的會計路，卻讓她後來在追逐人生夢想時，助益良多「我的不怕困難，都是前半段累積出來的。

粉紅泡泡超多！鳶嘴山追夢，讓他與外婆更近，還找到超辣女友

你爬山的理由是什麼？健康？夢想？還是忘卻傷痛？服飾店員郭澤民前年9月愛上爬山，如今常揪團爬山，在山頂更覺得與逝世外婆更近，去年底更因此交到同樣愛山的女友「我們的故事就從鳶嘴山開始！」

曾經暴飲暴食後催吐、20年惡性循環 醫院正妹健身教練：我走出來，你也可以！

我可以，你絕對也可以！Coco是在醫院任職的一對一運動指導教練，教民眾怎麼運動讓生活更好。其實，從小她就是大胃王，一個月餐費可以花到近3萬元，曾靠催吐瘦身，直到後來培養正確飲食和運動習慣後，才改變人生。

勵志片/女生超弱？超強女消防員 負重190公斤走20公尺

女性健身蔚為風潮，但不少人仍有迷思，認為女性健身只是為了蜜桃臀，或減重；更有不少男性健身者，覺得女性再怎麼健身都比不過男性。這，是真的嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。