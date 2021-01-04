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勵志片/女生超弱？超強女消防員 負重190公斤走20公尺
女性健身蔚為風潮，但不少人仍有迷思，認為女性健身只是為了蜜桃臀，或減重；更有不少男性健身者，覺得女性再怎麼健身都比不過男性。這，是真的嗎？
體能教練盧韋綱長期協助消防員鍛鍊體能，最近他拍下桃園市內壢消防分隊訓練影片，女性消防員陳育潔、葉松江展現超強肌力，陳育潔可以負重行走170公斤、葉松江更可達190公斤，震驚不少人。
盧韋綱接受女性健身社群「有肌勵」採訪，透露兩位女消防員第一次做背負式負重行走，就能有如此佳績，有這樣強壯的消防員，民眾一定備感安心。
「女孩都辦得到，男生該動起來了！」負重行走完隔天，女力們維持日常訓練，先用高箱蹲3下來壓最大肌力，再用深蹲補訓練量10下，葉松江高箱蹲160kg、深蹲補強100kg；陳育潔高箱蹲120kg、深蹲補強70kg，表現都很傑出。
兩位超強女消防員影片發布後，不少男性羞愧留言「我抬不起來」、「天啊，太強了！」也成為「女力」最好見證。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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