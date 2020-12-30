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垃圾自己帶下山很難嗎？運動國手攀繩幫看煙火遊客撿垃圾
迎接跨年，不少人會登象山，看最美煙火，但也帶來大量垃圾。沒公德心的遊客，隨手亂丟垃圾，甚至丟下山，造成環境嚴重負擔。
國中體育老師吳文志，曾是十項運動國手，近年來他常利用假日，隻身上山下海撿拾垃圾，象山、東北角、景美仙跡岩、七星山、觀音山都有他的足跡。
他接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，憂心跨年又要到，大量遊客登象山看煙火，又有大批垃圾將被亂丟，呼籲民眾加入淨山行列，至少不要再亂丟垃圾。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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