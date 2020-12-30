垃圾自己帶下山很難嗎？運動國手攀繩幫看煙火遊客撿垃圾

國中體育老師吳文志，是十項運動國手，感慨遊客到象山看跨年煙火，卻留下大批垃圾，他攀繩下山坡撿拾，希望引發蝴蝶效應，讓更多人關注環境，至少不要再亂丟垃圾， 扛幾大袋垃圾，讓有慢性腰傷的他得分段休息。 垃圾袋有時會流出髒臭汁液，弄髒頭髮、身體，在山溝、草叢中撿垃圾，身體奇癢無比，皮膚過敏更加嚴重，。 為了不被挫折打敗，吳文志出門淨山、淨灘，改成全身都包緊緊且蒙面，只露出雙眼，下山後將垃圾交給清潔隊處理，任務才算完成。 吳文志希望引發蝴蝶效應，讓更多人關注環境，加入淨山、淨灘行列，至少不要再亂丟垃圾，

2020-12-30 15:15