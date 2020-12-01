生女兒就是好 帶父親機車環島暖哭網友：我爸的夢想就是我的夢想

提到「環島旅行」不少人都想到朋友或情侶，屏東女孩邱意茗日前卻帶著68歲的父親邱進同，完成機車環島的壯遊，兩人到家前，都流下了感動眼淚「終於幫爸爸圓夢！」

邱進同年輕時一直想機車環島，但小孩小、工作忙碌，根本無暇抽身；7年前終於退休了，老婆卻嫌「騎機車環島，屁股會痛！」孩子們也要工作不能陪同。沒有旅伴，夢想一直只能是空想。

女兒邱意茗看著父親整日鬱悶，相當心疼。今年11月，她利用轉職空檔，離職當天問老爸「爸，我帶你去機車環島！」爸爸原以為在開玩笑，後來發現是認真的，興奮的說｢好！｣

邱意茗帶著父親邱進同完成機車環島夢想。圖片由邱意茗提供

邱意茗接受女性健身社群｢有肌勵｣的專訪，分享這段父女的奇幻旅程，暖哭許多網友。

邱意茗帶著父親邱進同完成機車環島夢想。圖片由邱意茗提供

｢我以後也要生女兒，帶我環島~感動｣｢我也希望有一天我們老了，我們的前世情人可以帶著我們環島一次！｣｢到家時留下眼淚.這句真的讓我眼紅了。幸福就是這麼簡單｣

也有不少網友想起已離世的父親｢真羨慕，我也想跟我爸爸一起環島！可惜這輩子永遠無法實現的夢想惹～～｣｢我有騎車載我媽環島過，不過是因為想完成我爸的遺願。｣｢夢想不要等永遠沒辦法實現，再來後悔｣