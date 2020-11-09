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江湖在走閨密不能沒有 抽「女神啪啪造」運動背心 姐妹認證就是現在
2020年即將結束，不論哭或是笑，身旁的好姐妹，總是陪我們度過一個又一個值得紀念的日子。這樣的友誼，絕對值得慶賀！
在網路上討論度相當高的女性健身社群「有肌勵」和 吃喝玩樂造甘那盃 合作，舉辦「👍有肌勵 #粉專按讚 #2021一起當女神，🎊抽價值1000元的女神運動背心」活動。
中獎者一次可得到兩件，和好姐妹一起穿上，成為街頭最亮眼焦點！
快來tag你的好姐妹，在2021年炫耀你的女神風采！
活動3步驟
1.「有肌勵」粉專按讚
2. 活動下方留言區tag一位朋友，留言「＃2021一起當女神」
（可多次留言，每次tag不同朋友）
3.公開分享活動頁面到個人臉書
活動日期
1.活動時間：109.11.09（一）~109.11.11（三）
2.抽獎時間：109.11.18（六）前完成抽獎並公告。
獎品名額
價值500元「女神啪啪造」螢光粉運動背心10件。
活動抽獎說明
1. 需完成按讚+tag朋友+留言+分享才有抽獎資格。
2. 多次留言tag不同朋友者，可有多次抽獎機會，但無法重複得獎
3.在活動結束後，將由電腦抽出5名幸運兒，每名可獲2件背心（價值1000元）
4.得獎名單將公告在有肌勵粉專，同時小編將於您的照片下方，留言進行通知，請務必留意訊息。
注意事項
👉背心為隨機出貨，不挑size。
👉公佈得獎名單時須同意以FB全名直接公布。
👉參加者於參加本活動同時，即視為同意接受本活動規範，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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