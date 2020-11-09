江湖在走閨密不能沒有 抽「女神啪啪造」運動背心 姐妹認證就是現在

2020年即將結束，不論哭或是笑，身旁的好姐妹，總是陪我們度過一個又一個值得紀念的日子。這樣的友誼，絕對值得慶賀！

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

在網路上討論度相當高的女性健身社群「有肌勵」和 吃喝玩樂造甘那盃 合作，舉辦「👍有肌勵 #粉專按讚 #2021一起當女神，🎊抽價值1000元的女神運動背心」活動。

中獎者一次可得到兩件，和好姐妹一起穿上，成為街頭最亮眼焦點！

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

快來tag你的好姐妹，在2021年炫耀你的女神風采！

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

活動3步驟

1.「有肌勵」粉專按讚

2. 活動下方留言區tag一位朋友，留言「＃2021一起當女神」

（可多次留言，每次tag不同朋友）

3.公開分享活動頁面到個人臉書

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

活動日期

1.活動時間：109.11.09（一）~109.11.11（三）

2.抽獎時間：109.11.18（六）前完成抽獎並公告。

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

獎品名額

價值500元「女神啪啪造」螢光粉運動背心10件。

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

活動抽獎說明

1. 需完成按讚+tag朋友+留言+分享才有抽獎資格。

2. 多次留言tag不同朋友者，可有多次抽獎機會，但無法重複得獎

3.在活動結束後，將由電腦抽出5名幸運兒，每名可獲2件背心（價值1000元）

4.得獎名單將公告在有肌勵粉專，同時小編將於您的照片下方，留言進行通知，請務必留意訊息。

女性健身社群「有肌勵」和好姐妹#2021一起當女神活動，中獎者一次可得到價值一千元共兩件運動背心！圖由有肌勵提供

注意事項

👉背心為隨機出貨，不挑size。

👉公佈得獎名單時須同意以FB全名直接公布。

👉參加者於參加本活動同時，即視為同意接受本活動規範，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。