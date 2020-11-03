24歲長怪瘤剖腹、掛尿袋 幼教女老師靠運動活出燦爛人生
今年10 月26日，是幼教老師Doreen的重生之日。3年前，她因罹患硬性纖維瘤進行兩度割除手術，24歲的她被宣判未來不能生育，更必須掛尿袋度日。
3年後，她摘除尿袋，透過健身散發陽光魅力，肚子上兩次開刀、20公分的長疤，更是認真為自己而活的勳章。
Doreen接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，坦言「很多人都說我好勇敢，其實過去的我，不是這樣的。」
我真的沒辦法接受你這麼胖耶
如今有亮麗外表，被稱「淡水周子瑜」的Doreen，國中時曾因外表被喜歡的男生拒絕「我真的沒辦法接受你這麼胖耶！」
為了不要被看不起，Doreen告訴自己一定要變漂亮，但是討厭運動的她卻用錯方法，長期不喝水、抑制飲食，掉下來的只有肌肉，更引發暴食症，吃到想吐、胃食道逆流，再帶著滿滿罪惡感隔天繼續節食。
後來，她靠著勤運動才扭轉人生，164公分的她從60公斤降到50公斤，體脂肪30%多降到20%。
單純的肚子痛怎麼成了噩耗
24歲時，Doreen邊讀二專邊把學歷補齊，不料才剛開學半學期，卻突然腹部絞痛，送急診送醫、檢查發現，原來子宮前方竟有20公分腫瘤。
她前後兩次開刀取出腫瘤、掛尿袋引尿，醫生更建議她未來不要生育。
男友不離不棄
一路走過來，即便可能一輩子都要掛著尿袋、被宣告不能生育，Doreen的男友始終不離不棄。
Doreen說，當初認識男友時，她就掛著尿袋，兩人約會幾乎都在醫院裡，她曾自卑不已，反倒男友鼓勵她「不用在意別人的想法」，讓她有力量撐過最艱辛的歲月。
術後人生靠運動活下去
今年10月，是Doreen拆除尿袋滿一周年，也是她的27歲生日。然而，也在這個月，她和男友因不敵遠距離戀愛分手了。
她說，自己依然憧憬愛情、婚姻，但也更懂得愛自己，不用當什麼事都一肩扛下的女強人。
Doreen也希望透過「有肌勵」鼓勵大家，愛自己，多愛自己一點，多聽自己的聲音。
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