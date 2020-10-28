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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

成為健身辣模盼盼前 她曾是自卑不快樂的女老闆

聯合新聞網 / 張念慈
健身辣模盼盼，過去曾經有段自卑、不快樂的過往。圖由盼盼授權「有肌勵」刊登
健身辣模盼盼，過去曾經有段自卑、不快樂的過往。圖由盼盼授權「有肌勵」刊登

「很好！看這裡，再一張！」攝影鏡頭前，健身模特兒盼盼自信展現馬甲線條和肌肉曲線，一顰一笑都是眾人矚目焦點、擁上萬粉絲愛戴。

如今自體就是聚光燈的盼盼，過去，其實是從小自卑、心靈空虛的網路行銷公司女老闆，更不相信幸福可以自己掌握。

她接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露這段不為人知的過往，也分享自己的心路歷程，希望鼓勵更多姐妹「相信自己可以，就可以做到。」

不少網友看完表示「自己能給自已的最好！」「毅力和疼痛是最難克服的，妳好棒！」「特地去看以前照片，現在真的年輕很多，變得更漂亮了！」也為她祝福「一路來的辛苦，終於值得了！」

盼盼也回應網友支持「堅持的路上或許艱難，堅持下去總有花開的時候，送給每個在堅持路上的你／妳！」

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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