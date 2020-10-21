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最接地氣、CP值超高 遠東馬拉松路線試跑
上半年許多馬拉松賽事都因疫情取消，下半年大型賽事紛紛登場，努力拚參賽人數，但已經進入第12屆的遠東新世紀經典馬拉松，卻逆向取消42公里組，理由是：要讓跑者有開闊的空間，跑得更安心！
10月24日就是遠東馬登場的日子，預計將有近3千跑者同場競技，女性健身社群有肌勵受邀參加遠東馬17公里的路線試跑，快來看看這個被譽為最接地氣、CP值超高的馬拉松，到底都在跑什麼？！
2020遠東新世紀經典馬拉松共分為6公里、9公里、22公里組，10月22日至25日，有肌勵也和遠東馬合作，舉辦「有肌勵粉專按讚+上傳運動照片，抽價值990元的運動氣墊襪」活動，鼓勵民眾在2020年的倒數2個月，用運動迎接2021年，有滿滿的元氣！
「上傳運動照抽氣墊襪」活動辦法（10月22日上線）
時間：2020年10月22日至25日
規則：
1.有肌勵粉專按讚
2.在有肌勵「上傳運動照抽氣墊襪」活動貼文下方，上傳你的運動照片
3.等開獎啦！
是不是很簡單？！不論是走路、跑步、游泳、爬山、跳舞，各式各樣的運動都可以喔！記得鎖定有肌勵，讓我們一起動起來，讓2021年更健康！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
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