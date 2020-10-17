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｢烘焙界吳克群｣ 小光師傅 教你做健身、減脂都能吃的元氣甜點
減重、健身要有效，飲食控制絕對不能少。但很多時候，就是嘴饞想吃東西，尤其是甜點這樣高熱量的東西，越得不到越是想要，很容易就不小心失控暴食。女性健身社群有肌勵，請到｢烘焙界吳克群｣小光師傅，為健身族群設計超低熱量｢地瓜戚風｣蛋糕，就連嬰幼兒也能吃喔！
顏顏超高、更是健身型男的小光師傅表示，一般甜點都使用奶油和大量砂糖，對健身成果來說是很大的傷害，因此他採用地瓜和香蕉這兩樣健身族群的最佳營養補充品，作為天然糖份的代表；也採用低脂鮮奶、橄欖油來代替一般甜點的食材，滿足口慾同時，更能兼顧健康！
｢地瓜戚風｣蛋糕食材：蛋黃3顆、蛋白4顆、橄欖油40g、低筋麵粉55g、地瓜泥300g、低脂牛奶100g、檸檬汁3g。如果要讓小小孩食用，增添美觀，也可以在完成蛋糕後，擺上寶寶米香喔！到底不加糖和奶油，幼兒也能吃的地瓜戚風蛋糕怎麼做？趕點跟著影片步驟，筆記學起來！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
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