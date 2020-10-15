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走過不孕、暴肥 瘦弱女工程師化身健身女強人

聯合新聞網 / 張念慈
劉雅玲靠運動找回自信。圖片由劉雅玲授權｢有肌勵｣刊出
劉雅玲靠運動找回自信。圖片由劉雅玲授權｢有肌勵｣刊出

白天，劉雅玲是保守的半導體公司程式設計工程師；晚上，她趕回家為兩個孩子做晚餐，接著到健身房當飛輪老師、槓鈴老師、健身教練。學生們總崇拜問她「妳的人生好讓人羨慕！」她笑了，因為，她現在的光鮮亮麗，全是由一滴滴眼淚中累積起來的。

眼淚推疊起來的人生

劉雅玲接受女性健身社群「有肌勵」專訪，透露她有多囊性卵巢症候群、子宮後傾，愛孩子的她被醫生宣告不孕，並委婉告知她只能透過飲食控制和緩病情；她不願向天屈服，靠著打針吃藥，幾番波折生下了兩個孩子。

然而，懷孕兩胎都讓她身型像氣球一般膨脹，而且是熱氣球，體重都增加26公斤；生完第一胎，可能因為還算年輕，很快瘦回來，但皮有點鬆；到了第二胎，她生完以後摸摸屁股，「我覺得自己像是被煮熟的腐皮的感覺，全身都是軟綿綿而且鬆垮！」

瘦弱女變精壯女強人

非常、非常愛漂亮的劉雅玲，無法接受自己變成如此，在還在休老二產假的時候，就一開始在瑜珈墊做基本簡單的墊上運動。返回職場後，她開始在晚餐之後慢跑，從一開始慢跑，在操場連一圈都跑不完，到可以跑兩圈、10公里，還參加非常多場馬拉松賽。

後來，劉雅玲希望身材可以雕塑得更好，因此加入了健身房。從踩飛輪10分鐘就有快死掉的感覺，到最後可以好好踩完一堂課，更成為一名飛輪老師。劉雅玲也開始重訓，從一公斤啞鈴都拿不動，到可以完成基本動作，最後成為一名槓鈴老師。

她渴望擁有健美的身材，於是從一個瘦小精實的女性，到現在成為一名健身教練，透過分享她的故事，幫助更多女性學員找回自信，鼓勵她們「別害怕重訓，別害怕重量，在妳認為會變金剛之前，妳只會變成芭比。」

我要當80歲都可以穿短裙的阿嬤

劉雅玲的兩個孩子，姊姊已經升上國一，弟弟現在國小三年級。身兼母職，她仍然堅持天天運動，每天早上6點起床為孩子們做早餐，7點20分衝到健身房，趕在每天上班前重訓一小時；中午公司午休大家睡覺時，她會到跑步機上跑30分鐘，再回公司迅速吃午餐。

完成一天工程師工作之後，劉雅玲再衝回家煮晚飯，不管她排什麼課，要做什麼，都會煮晚飯等孩子回來吃。然後，兩個孩子開始吃飯時，她就會出門教一門課，教完課趕快回家，孩子們也都恰好吃完，準備洗澡寫功課。劉雅玲梳洗後，就能陪孩子看書或談心，直到睡覺。

「我從來不曾忘記，我是一個媽媽，我希望孩子記得媽媽有多愛他們」劉雅玲每天的角色在工程師、媽媽、健身教練中不斷循環，日復一日，不曾停歇。假日在大家都還在睡覺的時候，她就出門運動或是教課。很累嗎？是，但卻很有成就感。

劉雅玲笑說。懷孕期她胖到77公斤，生完肉鬆時期是48公斤，沒自信的她都靠寬鬆衣物遮掩身材，如今是緊實狀態的51公斤，腰圍從72公分到現在65公分，自信由內而外強烈散發，她想讓所有媽媽知道「沒有不可以！我想要當到80歲都可以穿短裙的阿嬤！」

給女孩們的話

走過不孕、暴肥、自信心跌落谷底，劉雅玲的人生如今活得自信又光采。她期望透過有肌勵，鼓勵更多姐妹：

一個人真正的進步，是從真實的面對自己開始。

看到妳想改善的地方，面對它、接受它、然後付諸行動改變它。

任何事情慢慢來最快，不求急不求極端，好好走每一步，有一天就能看到妳要的果實，別給自己太多藉口，邁開步伐去實踐。我做得到，妳，也一定可以。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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