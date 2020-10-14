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守護消防員 25天25種伏地挺身 看完都哭了

聯合新聞網 / 張念慈

創傷後壓力症候群一種嚴重的焦慮疾病，消防員每天接觸的世界，可能是一般人一輩子都不會見到的，許多死者、傷者的臉龐，不論是年長者，年輕人和小孩，都讓消防員心中蒙受許多壓力。

為喚起提高消防人員對創傷後壓力症候群的認識，台中的健身教練余伯賢接受連續25天x25下伏地挺身挑戰，超高難度、每天變換的伏地體身方式，他練到手抖、破皮，但他始終堅持到底，假日也不停止。

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