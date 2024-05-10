退休金「2算法」都需要約2500萬以上！ 達人：每月要存60K多且持續35年才夠

想退休需要存多少錢小弱肌算給你看！

大家好我是小弱肌，退休應該要準備多少錢呢？根據主計處的統計，如果退休後每個月需要5萬元並以退休後還能再活25年做計算，至少會需要1,500萬元，這其中還不包含醫療及通膨的計算，如果加入這些因素粗估可能需要2,500萬元以上才夠！

退休應該要存多少錢

退休試算1

1.月需生活費粗估4萬元 2.平均年醫療花費為52,486元 3.再工作35年後退休 4.退休後還能在生活20年 5.通貨膨脹2.5%計算

4萬*12個月*20年+52,486元*20年=10,649,720元

每年通膨2.5%計算，35年後退休約需25,273,970元

代表我們需要有2600萬元才能用來應付退休後20年的生活，這個數字有計算通膨後實質購買力會降低的因素喔！

退休試算2

1.月需生活費粗估4萬元 2.平均年醫療花費為52,486元 3.再工作35年後退休 4.通貨膨脹2.5%計算

經過35年的通膨計算每月會需要133,795元

以每年6%的報酬率計算會需要約26,759,000元

不管是算法1還是2都會需要2600萬元左右的資金，接著我們就來試算怎麼每月需存下多少才可以存下這些錢吧！

每個月該存多少錢可以存到2,700萬元

有投資只需要每個月投入2萬元 沒投資單純儲蓄每個月則要存64,285元

想提早退休怎麼做？

看到這個數字你是否感到很難達成呢？小弱肌要告訴大家也不要太擔憂，除了自己努力儲蓄及投資外，大部分的人還會有兩筆退休金分別是勞保及勞退，如果是正常情況在退休後約可以月領2萬元左右。

往後隨著你的薪資增加也可以逐步提高你的投資數字就有機會再更提早一點達到這個目標。

這些算法都是很粗略的估計，還有一些條件是沒有列入的，不過可以肯定的是我們可以趁年輕時就開始投資與打造自己源源不決的被動收入這兩點非常重要，小弱肌也是朝著這方面在進行中喔！

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