聯準會維持利率不變 債券行情持續加溫

在最新一次的聯準會會議，決議利率維持不變，主席鮑爾於會後透露，見到通膨有進一步變化時前，傾向利率按兵不動，偏鴿的聲明激勵美債走揚。另根據芝商所FedWatch(5/2)預估，首次降息時點可能落在九月，全年降息將僅一碼，政策路徑預估顯示，利率居高的情形還將持續一段時日。富蘭克林投顧表示，各類債市殖利率普遍高於過去十年均值，極具吸引力，同時歷史經驗顯示，在升息終止、靜待降息期間，亦是表現可期，值得偏好收益題材的投資人繼續持有。

應對利率政策變化 複合債靈活網羅多元機會

儘管聯準會因通膨數據缺乏更多進展而對降息保留更多耐心，此次會議決議利率連六凍，但透過縮減每月量化緊縮規模以降低高利率環境對經濟和金融市場的衝擊，顯示整體政策立場鷹中帶鴿。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人桑娜．德賽預期，有鑒於美國經濟強韌、通膨不易快速降至2%，未來進入降息也將呈現短而淺的循環，十年期公債殖利率約落在4.25%至4.75%的區間。考量目前逐漸靠近公平價值，基金配置上已由過去減碼存續期間到中立，再到近期的稍微增持，採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，有利於同步爭取收益機會與防禦利率或債信風險等不確定性。

資料來源：理柏資訊，取彭博債券指數，原幣計價季度總報酬平均值，1997年第一季~2023年第四季。圖／富蘭克林提供

顧好資產核心 打造有股有債的投資組合

富蘭克林投顧分析，利率觸頂將反轉向下、通膨緩降、總體經濟趨緩而未見衰退等因子，都將成為債市表現的重要觸媒，和過去幾年相比，現今債市殖利率仍極具吸引力，隨著債券殖利率墊高，目前收益機會已領先股市，債券資產出現十餘年來罕有的入手機會，同時因應市場在降息尚未正式鳴槍起跑前將更為敏感波動，債券資產仍是穩定核心投資組合整體表現的核心要角，也提供投資人更多餘裕參與股市行情。

對於聯準會基於美國經濟強韌而放緩降息步調，富蘭克林收益投資團隊投資長暨穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克表示並不擔心，主要是政策收放在於平衡總體經濟環境發展，經理團隊持續看好債市的高殖利率收益與利率到頂後的潛在總報酬機會；此外股市中也有廣泛的族群被忽略，預期接下來投資機會將聚焦於個股而非整體大盤，透過主動式管理的基金，有助於發掘箇中亮點，而經理團隊現也積極尋找增加股權配置的機會，讓股債配置更為均衡。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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