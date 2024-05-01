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企業數位轉型的自我評估—衡外情、量己力 避免設定不切實際

聯合新聞網／ 商周出版
企業上下對「數位轉型」這個名詞應有正確及一致的認知。 示意圖／ingimage
企業上下對「數位轉型」這個名詞應有正確及一致的認知。 示意圖／ingimage

企業在進行策略規劃時，一般有兩種思考方式。一是透過外在形勢分析，以及自身的狀況來進行目標的設定；另一是先設定遠大的目標，再進行差距分析，以做方向的聚焦，這是以策略企圖心來驅動，希望以勉為其難的努力來創造更佳的績效。

第一種方式的好處是經由衡外情、量己力的程序，避免企業不自量力地設定不切實際，連老闆自己都不相信會達成的目標。第二種是先設定目標再分析形勢，其優劣剛好相反。企業通常會交互運用及驗證，以設定合理的目標與策略。

數位轉型的推動也是如此，除了企業上下對「數位轉型」這個名詞應有正確及一致的認知，尤其是老闆，對數位轉型的內涵、數位科技趨勢，以及數位轉型對組織的價值創造可以有什麼貢獻，應該要能掌握之外，對於環境變化，例如總體環境、包括社會、自然環境、經濟，技術及政治法規等構面，以及市場、客戶及競爭者，也需要有掌握，才能領導組織邁向正確的轉型路途，這就是所謂的「衡外情」。

本文出自《向大師學習數位轉型》
本文出自《向大師學習數位轉型》
在建立企業的共識，掌握外在形勢變化，到正式邁向數位轉型規劃階段前，還有一個重要的工作需完成，那就是健診評估。

亦即公司需進一步檢視己身企業的數位準備程度及相關資源，也就是「量己力」。

這可以透過數位轉型成熟度量表（參考文末補充）來評估企業在生產、行銷、人力資源、研發及財務等等企業功能面上的數位化程度，從初始化、數位化、整合化、自動化到智慧化這五個由低到高的階段目前水準，以作為後續進行數位轉型導入的參考依據。

健診評估階段的目的，在於透過數位轉型指標解析，掌握企業自身數位能力與階段，並透過專家顧問的解讀與諮詢，進一步縮小企業面臨轉型的範圍，作為下個階段企業挑選數位轉型導入目標與方向的依循基礎。

基本上，企業的數位轉型方案可以很單純，但大多數企業所面對的問題錯綜複雜，加上企業資源有限，透過衡外情，量己力，進一步檢視企業面對議題的輕重緩急，安排數位轉型的優先順序，才能打穩數位轉型的基盤。

（本文出自《向大師學習數位轉型》作者：詹文男）

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