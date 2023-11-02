28歲前「別儲蓄」爽玩爽買就好 他理財價值觀引眾搖頭：老了變社會問題

每個人理財觀念大不同，採取的存錢和投資方式當然也有所差異。一名網友近日於Dcard上發文表示，「奉勸28歲以下不應該太過儲蓄」，貼文引起各派價值觀不同的網友熱議，有人笑說「不婚不生快樂人生」，但也有人認為，「該存的還是得存啦！難不成一輩子都沒萬一要用錢的時刻？」

po文的網友感嘆，現今社會28歲以下，普遍就領個三、四萬塊月薪，如果是在這個收入階層的人就不應該太過儲蓄，一個月存個5千一萬有什麼用，留個三四萬可以，其它能花就花，去投資或體驗生活對將來都更有幫助。

該名網友還指，拿這些錢去買課程、治裝、整容也可以，年輕就是要花錢買喜歡的東西，即使都沒存到錢又怎麼樣，不要以為儲蓄能夠變成富翁，有自信有專業有經驗以後錢自然會進來。

底下則有不少網友反對他的看法，有人說沒存款如果遇到意外就會很慘，「當初誰會知道疫情讓這麼多人失業長達幾個月，你能保證一生都很順利永遠都不會遇到意外嗎，車禍生病受傷這些都有可能發生，你存款不夠要怎麼度過這些難關？」、「看過像你這樣想法的人，到了3、4、50歲也還是一樣的說法，沒結婚生子，家裡也沒有錢能供養一輩子，老了就會變社會問題。」

「真的，我同事工作年資10幾年，今年要開刀連20幾萬都拿不出來?到處借錢」、「笑死，28歲存到一兩百萬的大有人在，存不到的才要檢討吧」、「之前朋友就是這樣都花光光月光，後來有一次車禍撞斷2根牙齒，植牙花了14萬，跟我借12萬，拖了4年才還2萬」、「我就從23歲退伍後開始存到30歲，存到頭期款可以買房，說不去存款根本是在害人。」

不過也有網友贊同原po的想法，指出「30歲之前因為薪水本來就低，存那一點點，不如拿去投資自己，自己把薪水慢慢提高，不要靠公司幫你加薪，但還是要存一點當緊急備用金，大概是半年左右的薪水吧」、「我就是這樣，我的活存一直都維持在25萬左右而已，也有儲蓄險和存股，也會出國玩、醫美、買自己喜歡的東西，目前生活也很快樂，覺得不需要為了存錢沒有生活品質。」

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