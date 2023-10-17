2023諾貝爾生醫獎得主／考里科犯了作為學者的第一個錯誤 貴人教授向移民辦公室舉報她

移居美國只買了單程機票

一九八五年，考里科決定移居美國，雖然她和弗朗西亞幾乎不會講英語。他們買了單程機票，希望逼自己在新家撐下去，別想著回匈牙利。在布達佩斯登機時，考里科比多數新移民更緊張。

匈牙利政府禁止公民攜帶大量現金出境，因此考里科把家裡的積蓄，大約兩千兩百元美元，也就是賣掉車子的錢，縫進兩歲女兒蘇珊的泰迪熊肚子裡。

泰迪熊玩具逃過一劫，那筆現金是他們一家人剛到紐約、展開新生活時僅能依靠的錢。考里科在天普大學（Temple University School）醫學院生物化學系教授的實驗室找到一份工作，羅伯特．蘇多尼（Robert Suhadolnik）教授研究的是愛滋病治療。

本文出自《疫苗商戰》 錢比她預想的更緊，考里科每年賺一萬七千美元，而找不到工程師工作的弗朗西亞在當地公寓大樓當維修經理，負責修理暖氣和供水系統，年收入和她差不多。他們的公寓沒有洗衣機，所以考里科每隔幾天就要把全家的衣服拿去附近大樓的地下室洗。

不過，考里科並不在意這些挑戰，因為她正在拓展自己的mRNA專業知識。有了蘇多尼的指導，她修飾mRNA分子的方法愈來愈完美。改變RNA的結構（一種稱為核苷（nucleoside）的東西），就可以在實驗室製造出新分子來生成蛋白質。

她和蘇多尼日以繼夜地工作，在有威望的科學期刊上發表論文。考里科的職業生涯似乎重回正軌，而且走上了快車道。

留在實驗室或是回家

就在那時候，她犯了作為學者的第一個錯誤。考里科接受約翰．霍普金斯大學更高薪的職位，但沒想到要事先告訴蘇多尼她在找新工作。蘇多尼聽到這個提議時勃然大怒，誓言要盡其所能讓她無法離開。在一次與考里科很不愉快的談話中，他明明白白地說她只有兩個選擇。

「在我的實驗室工作，或者回家。」他告訴她。

蘇多尼繼續脅迫她，向當地移民辦公室說她是非法居民，應該被驅逐出境。考里科和丈夫不得不花大錢請律師來駁回引渡令。那時，約翰．霍普金斯大學因為擔心聘到疑似逃犯的人而撤回聘書。

蘇多尼繼續講考里科壞話，讓她找不到新工作。她努力用謝耶的話提醒自己不要氣餒。最後終於在貝塞斯達海軍醫院（Naval Hospital）遇到一位研究員，他也曾與蘇多尼有過不愉快的經驗，因此儘管她聲名狼藉，仍願意雇用她。

幾年後，在一九八九年夏天，考里科找到更好的工作，於賓州大學醫學院心臟病學系擔任研究助理教授。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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