2023諾貝爾生醫獎得主／mRNA疫苗2關鍵推手 因一台「慢到令人抓狂」影印機相遇

卡塔林．考里科（Katalin Karikó） 匈牙利研究員，固執的mRNA支持者 德魯．韋斯曼（Drew Weissman） 貓奴，和考里科一起造就mRNA研究的重大突破

破解mRNA難題

卡塔林．考里科和德魯．韋斯曼的相遇是因為一台慢到令人抓狂的影印機。

1997年秋天，考里科和韋斯曼是賓州大學醫學院的研究人員。除此之外，他們幾乎沒有共同點。考里科是個愛社交、藍眼睛、頭髮蓬鬆的匈牙利移民，在賓州大學的神經外科部門工作。她藏不住心裡話，即便那些評論和意見會危及她的職涯。

本文出自《疫苗商戰》 韋斯曼來自波士頓郊區，是一位禿頭、戴著眼鏡的醫學教授。他沉默寡言，以至於妻子曾經開玩笑說他每天開口說的話都有字數限制，不敢超過。

儘管天差地遠，考里科和韋斯曼都很喜歡他們那層樓一台工作量超載的全錄牌（Xerox）影印機。他們經常會走過來印那些還無法從網路上下載的科學期刊文章。在大多數時候，考里科和韋斯曼會小心翼翼地看著對方，有時會為誰先誰後吵架。

後來，考里科決定要自我介紹，並重新開始和韋斯曼建立關係。

「你是新來的吧？」她問，「我是考里科。我可以合成RNA，如果你想的話，我可以幫你合成RNA！」

抵禦愛滋病毒

韋斯曼並沒有欣然接受考里科的提議。韋斯曼是免疫學家，一年前來到這間位於費城的學校，負責一間實驗室。像吉波亞和他在杜克大學的同事一樣，韋斯曼正在研究培養皿中的樹突細胞。

但韋斯曼的目標是研製疫苗抵禦愛滋病毒，而不是癌症。如同多數研究人員，無論吉波亞和其他人在做什麼研究，韋斯曼都對mRNA抱持謹慎態度。這種分子很難在實驗室中製造，也不能用來做實驗，因為它進入細胞後很快就消失了。

「如果妳成功了，我會試試的。」韋斯曼漫不經心地對她說。

在那之前，考里科花了近十年的時間試圖引起同事對mRNA的興趣，向三十多名賓州大學的研究員介紹mRNA，但沒什麼收穫。很少有研究人員想研究這種分子，想跟考里科合作的人甚至更少。那些輕蔑對待並沒有打擊到這位四十三歲的研究員。她已經習慣被拒絕，忍受失望和屈辱。

（本文出自《疫苗商戰》作者：古格里‧祖克曼 譯者：張玄竺、廖月娟、鍾榕芳、黃瑜安）

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