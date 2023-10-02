頂客族遺產留給配偶…兄弟姊妹也能分！專家曝：最可怕的是這件事情
頂客族注意！50多歲夫妻，先生因癌症入院多時，太太悉心照顧1。2人並沒有小孩，而且先生的父母也過世了。因為重病交代後事遺產，才發現頂客族遺產分配的驚人真相...
專家說：「頂客族，沒有小孩，且父母也過世，則遺產繼承人將由配偶及兄弟姊妹，共同繼承。」
知名律師林智群證實：
「這個是真的」，房子將是配偶跟小叔平分。
「一般人都以為沒小孩，那先生遺產就是全部歸配偶，其實不是！」
遺產繼承真相：
原來依「民法」1138條，遺產繼承人，除配偶為「當然繼承人」外，依順位：
第一、直系血親卑親屬。
第二、父母。
第三、「兄弟姊妹」。
第四、祖父母。
文章中的頂客族，除了太太是當然繼承人，
沒有小孩，所以沒有第1順位繼承人。
父母已過世，所以沒有第2順位繼承人。
所以丈夫過世，太太為當然繼承人拿1／2，另外的1／2由先生的兄弟姊妹平分。
現代許多夫妻選擇不生小孩，寧可養毛小孩。如果決定這樣做，最好做好遺產規畫，否則意外來臨，存活的另一半就慘了，夫妻共同打拼的遺產，恐怕得和「另一半的兄弟姐妹」分配遺產
更可怕的是，如果「另一半的兄弟姐妹」想賣房處分，太太恐怕得拿錢買回，否則無法繼續住。
案例中先生重病，生前透過「夫妻贈與」的方式，將財產移轉給太太，以保障太太的權益。
但是「夫妻贈與」不見得適用每個人，萬一遇到意外事故，生前贈與這招就不一定能用。因為不知道是誰先走，所以不知道要丈夫贈與給太太，還是太太贈與給先生比較好，真是為難！
還有其他做法可以留更多財產給配偶嗎？
1、訂立遺囑
但是要注意配偶的兄弟姐妹的特留份，為應繼份的1／3，也就是配偶財產的1／6，比沒寫遺囑兄弟姊妹可分1／2好。
2、保險
保險指定受益人為配偶，不用跟任何人分！且有機會不計遺產，免遺產稅。有必要時，可以用保險理賠金將房屋談判買回來！
3、信託
成立自益兼他益信託，讓信託照顧自己與配偶的退休生活。
預先了解法律規範，有規劃與沒規劃，結果會大不同。
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