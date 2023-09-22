「1短夾錢包換成3個長夾式」理財法曝光！ 他28歲買房、35歲成千萬富翁

之前媒體報導有一名小資族每天只有帶著當天預計要用到的錢出門，絕不會多帶，而帶出門的錢全部用完就算了……，就這樣，在他28歲時，為自己掙得第一桶金且買到人生的第一間房子，自此脫離了「無殼蝸牛」行列；不僅如此，他並自33歲時起，每年規定自己存下100萬元，以此累積無數個100萬元，直至35歲時，他的總資產已高達千萬元以上……。

看了他的理財致富之道，不禁令人嘖嘖稱奇，也相當吸引小編目光，本周專題將從他的故事延伸思考並主張：「理財要趁早，小錢也能滾出大財富！」你是否也好奇他是如何做到的？以下跟著小編一起來了解他的省錢小撇步、有何理財妙招？說不定下一個理財達人就是你！

2招疏通金錢的通道「不再為了錢發愁！」

該名小資族在接受媒體訪問時表示，他的存錢第一步首先從整理錢包開始，「讓自己的錢有個舒適的『家』（錢包），這是很重要的！」

他從原本只有1個短夾式錢包，到現在總共有3個長夾式錢包；問他一個人需要這麼多錢包？他直說絕對有其必要，第1個錢包放現金、第2個錢包放金融卡和信用卡、第3個錢包放其他雜物（諸如：集點卡、會員卡、發票收據……等），「理財，要先管理好自己的錢包，一輩子才不會為了錢發愁！」

從該名小資族自述的存錢經歷，依小編的觀察，他個人偏好使用長夾式錢包的習慣，正好與《為什麼有錢人都用長皮夾》一書中主張的論點不謀而合：「錢包這個東西，就像是讓來訪的客人（錢）入住的飯店一樣的地方。」也提醒每一個錢包主人時時檢視錢包裡還有多少錢？以及錢包裡是否堆滿雜物，不僅沒有動手整理，還眼睜睜地看著它不斷地「發胖」？

千萬要小心，錢包裡的雜物像是集點卡、會員卡乃至於愈積愈多的發票收據，都是最容易忽略的金錢漏洞，會拉著你墮入愈來愈存不到錢的「深淵」，不得不防！

究竟該如何整理錢包，慢慢讓自己成為有錢人且踏上致富之道？該名小資族分享指出，只要著手梳理2個金錢通道，不僅會慢慢變得有錢，你的人生也將從此改變：

通道1、「整理錢包」是變有錢的第一步

首先，不論你使用的是長皮夾、短皮夾或是零錢包，每天要求自己要將它們整理好，除了可以知道當天花了多少錢外，也能明確掌握每一筆錢的動向並能讓你存下更多的錢；換言之，不清楚、不知道錢包裡還有多少錢，絕對會是個人投資理財的最大阻力。

依小編的觀點，該名小資族的這番說法確實戳中了不少人的「痛點」，根據人力銀行統計，國內有愈來愈多上班族不僅當「月光族」，更甚者還是「望月族」，薪資不足支付每個月的生活開銷，還沒到月底經濟已非常拮据，只能盼下個月發薪日趕快到來，「簡直比『月光族』還要糟糕！」

通道2、不重「數量」以新鈔、百元鈔為主

其次，該名小資族習慣在錢包裡放置新鈔，至於為什麼要這麼做？據說這是一種「心理戰略」，許多人拿到新鈔都會捨不得花掉，無形中在花錢之前便會再考慮、再想想，相形之下也更為謹慎。

以該名小資族的做法為例，每次只要拿到較新的鈔票就會放著不花，也不需特意去銀行將舊鈔全換成新鈔，可能適得其反，反而增加生活上的種種不便與負擔，甚至影響接下來持續下去的動力。

除了新鈔外，他也不在錢包裡放千元大鈔，以免過度開銷，「每天只帶百元紙鈔出門，最多就500元而已，已足夠我一天的花費。」

◎本文已獲小花平台授權轉載。

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