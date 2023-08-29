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一道馬鈴薯泥戳破職場即戰力迷思 江振誠：花了很多年，才理解「沒經驗比有經驗更好」
很多老闆在徵人時，都會希望找有經驗的人，可以馬上成為「即戰力」。
我也曾有過這種迷思，花了很多年，才理解「沒經驗比有經驗更好」。因為就算是米其林餐廳，廚房內還是有很多基本功的事，而基本功能不能確實做到，就是一家餐廳品質好壞的差異關鍵。
以馬鈴薯泥這道西餐中非常常見的配角為例，兩位新人，一位已經會做，一位還不會，你認為進入Restaurant ANDRÉ 的廚房一個月後，誰會做得更好？答案是，那位還不會的新人。
我發現不會做的人，在學習過程中，會做非常多的筆記，包括我用了什麼工具、我削皮時轉了幾下、我打泥時攪了幾分鐘，就算是外人眼中微不足道的小事，他都會一一記錄下來。
正因為他完全不懂，深怕會疏漏任何一個步驟，於是更專注於每一個細節。而這些細節的精確追求，就讓他做出最細膩、最美味的馬鈴薯泥。
然而，已經會做的人，在我示範過程中，往往只會注意「調味配方是什麼」「要加多少分量」，認為自己已經會了，只要確認好「味道」相關的部分即可。
但一道料理要達到完美，並不是只有配方就好，而是過程中每個細節都做到位，除了食材的挑選，料理過程中的動作大小、力道輕重、速度快慢，都必須確實而精準，料理才會與眾不同。
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