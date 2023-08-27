每天宜蘭台北通勤不累？ 江振誠曝在雪隧四十分鐘進入「類真空」、用時間質感找回工作效率

刻意「放慢速度」，是找回專注的方法。

人們往往忽略了在學習過程中投入時間的重要性。

向時間要回更值得的東西

食材有質地精粗、軟硬、綿稠或稀疏，其實，時間也有快、慢、濃淡、稠密。

我住宜蘭，很多人會問我，每天在宜蘭和台北之間通勤，來來回回，舟車勞頓，不會很累嗎？其實沒有，物理上這的確是距離的位移，但在心理上我卻沒有被牽動，反而更加聚焦，工作效率更好。

（本文出自《工作美學》） 早上我從宜蘭的家坐車來台北，進了雪山隧道之後，在那密閉空間裡的四十分鐘，眼睛看著隧道的盡頭，解放了腦袋，我可以很專注整理自己，醞釀工作的情緒，接著把一整天工作內容都仔仔細細想透一遍。時間表面上流逝掉了，但是看待與利用時間的方式一旦不同，時間的質感也就瞬間改變了，像是準備好開始今天的儀式感。

我曾想過，假使我住在比較近的台北，早上起床可能急著出門，因為方便一些，反而缺少某一段留白的時間。少了那段熱機的緩衝期，腦袋還沒整理好，就被逼著很快做決策，結果往往沒有想像中的好，效率也不高。

因此，隧道是限制，坐車長途通勤一定會花時間，但是，它改變了時間的質地，讓我向時間要回更值得的東西。

雪隧裡的類真空狀態

後來我發覺，在雪隧的那四十分鐘裡，有點類似真空狀態。那空白不算是「空白」，你可以因為幽閉而焦躁，任時間如水流過，也可以沉澱自己進入深思考，讓時間改變密度，變成有著稠度的精神養分，等到你走進了辦公室或廚房，便可以很快就定位。

有趣的是，下班的路途正好是上班的逆反。當我半夜走出RAW，坐車回宜蘭的路途，一樣在那四十分鐘裡，正好讓我把所有工作逐步放下，好像脫掉身上一件又一件的衣服，卸下重擔，放下工作的一切。當我出了隧道的時候，眼前是萬家燈火的蘭陽平原，天地忽然寬闊起來，我的思緒也放空了，清理乾淨了，彷彿重新留白。

我們無法讓時間變快、變慢、變多，但是可以決定時間的質感。按理，我的生活極其忙碌，但是透過專注，我改變了時間的質感，反而可以從容。

因此，我可以一次只做一件事，喝咖啡時專心喝咖啡、寫email時專心寫email、聽巴哈時就好好被巴哈帶著走，只要片刻，心境便完全不同。

（本文出自《工作美學》作者：江振誠）