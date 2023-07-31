是薪水委屈了而非真要離職？跳槽前「先墊自己斤兩」：不然老闆還開心省筆資遣費

【撰文・鄭書羽】

*職場故事一律來自於前公司，與現職無關，下仍以「公司」稱之。

話說公司的流動率在中、高層與底層有明顯落差，前者流動率極低，三年前加入公司時就在的老鳥，現在還在，我也還在；底層則是平均三個月就輪換一次。

因為底層對公司管理階級來說就是雙免洗筷。

( 可參見為了你這豎子險些折我一員大將這篇。 )

至於關鍵職位呢？

換人絕對是一個衝擊，需要提防他跳槽。

薪水給再高老鳥都覺得不夠

定錨效應，這是心理學上的必然。

只要老闆跟求職者談好一個薪水，或許比求職者上一份工作多個幾千、幾萬塊，他感到滿意，於是相談甚歡，開啟合作關係。

然而若半年、一年沒給他加薪，老闆就會發現他在積極尋找新工作了，若能把他叫來辦公室聊聊他想換工作的原因，而他選擇說實話而非「生涯規劃」等等場面鬼話時，那原因八九不離十是：

「覺得薪水太少。」

欸？一年前面試他的時候他不是感激涕零嗎？不是覺得這薪水他求之不得嗎？

不，這個薪水是他現在的錨點，是他覺得他應得的程度。

於是別的公司多開個幾千、幾萬可能人就打算跑了，還覺得前東家不厚道，不給他加薪到一樣的程度。

準備跳槽的員工，資方該如何防守？

這裡指的是強的員工，老闆不希望他跳的，底層仔看上面提到的那篇，不要用這招，免得老闆揮揮手讓你直接滾蛋還開心省了一筆資遣費。

薪水比業界略高就夠了。

比如 ( 這只是舉例啊非本人 ) 他值五萬，給他開個五萬三，久而久之給自己定錨就是值五萬三以上。跳槽則一定要往上開的，除非前東家爛到他願意平薪或降薪轉職，於是他在外面開價可能就開六、七萬。

新公司評價一下這位潛在跳槽者，才值五萬他給我開七萬，拒絕了他，或許積極點的還談個條件，五萬五啦不要拉倒！

跳槽者想想五萬五也沒比原職多了多少，那拉倒吧。

他不會覺得是他只值五萬的關係的，人都是這樣，大抵上會覺得前東家跟潛在新東家都不厚道，然後自覺委屈地繼續待在原職。

在某公司與老闆的跳槽博弈

前公司、前公司、前公司，跟現職無關。

( 職場文狂下警語其實是因為我已經紅到某些同事有搜到我這個網誌了呵呵。 )

十二月時積極到其他地方面試，當然是上班時間去，這件事情便不太可能做到完全保密。

更何況，老闆應該要知道的，但我總也不可能直接進他辦公司說老闆我要跳槽囉您看著辦？

要是跳槽失敗就準備流放寧古塔了，這麼白目。

於是，我挑了幾個友方同事「不經意」地放消息出去。( 放消息的方法也需要一點權謀術的操作，弄個不好會燒死自己，有機會再來專文寫。 )

顯然老闆收到了這則流言，而他也是個權謀術高手，能在當年那個夕陽產業做到那種規模的本來就不會是什麼普通角色。

故老闆也沒找我談話，只見...我當月固定薪資直接調漲了三千塊。

他的意思就很明顯了：「這是我想留你的最大誠意，如果還留不住你就去吧，我也開不了更高的錢了。如果你要留，這個月開始薪資就是這個數字。」

不用找我談判畫大餅說如果留下來以後能加多少薪水，那是騙社會新鮮人的把戲，反而加深我想跳槽的動機。

也不會跟我示弱說他很需要我，這種的我也一定跑。

也不會用「拜託、情緒勒索」等方式讓我留，一來也影響他的權威，二來這一樣是不想拿出實質利益的流氓手段。

小孩子才講公司情感，成熟男人直接談判利益；二話不說直接加薪，盡是王者風範。

那麼我留在原職的籌碼就加重了一環，比如新公司本來開多五千硬生生變成只多兩千，我就一定不會去；開多一萬的變成只多七千，我就會再考慮考慮。

畢竟跳槽去新公司有新的工作模式要適應、職場環境、文化、派系等等，那都不是區區多幾千塊的事情，留在原職至少一切都已經熟悉，得心應手。

是故這場博弈之後，我又多留了一年半才走，彼時已經成長到多三千也留不住的程度了，才是好聚好散。

作者：鄭書羽

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：薪水比業界高是讓你跳槽不了的甜蜜毒藥