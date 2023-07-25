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購買全世界最安全的美國政府公債也虧損 矽谷銀行玩的是小李飛刀，還是關公耍大刀？

聯合新聞網／ 時報出版
矽谷銀行（SVB）投資產生大虧損，前執行長貝克指稱，美聯儲與社媒是導致SVB銀行倒閉的原因。（美聯社）
矽谷銀行（SVB）投資產生大虧損，前執行長貝克指稱，美聯儲與社媒是導致SVB銀行倒閉的原因。（美聯社）

矽谷銀行的投資產生這麼大的虧損，是有一點壞運氣，購買全世界最安全的美國政府公債竟然也虧損，事實上，每一項金融產品，都有或多或少的不同類型風險，上市公司股票有破產的風險，債券就有利率的風險。

但嚴格來說，矽谷銀行的投資管理決策，還是有不周延的地方，先別說股市或債市有任何金融風暴來襲的可能，矽谷銀行的證券投資部門也太沒有風險意識了，要不然就是經驗太少了。

可以說矽谷銀行既沒有小李飛刀，刀刀命中的精準判斷，也誤解了關公耍大刀，要揮舞那麼重的兵器，是要了解自身所處的狀況，也就是說金融機構特別是銀行，不能把這麼高部位的資金放在投資，必須犧牲獲利的一些機會來換取安全，因為全世界沒有一家銀行經得起擠兌。

（本文出自《你沒有學到的資產配置》）
（本文出自《你沒有學到的資產配置》）
巴菲特就曾說過，要了解波克夏是什麼樣性質的公司？必須先看懂保險業，才可以看懂波克夏公司。

巴菲特說，因為公司的屬性特別，雖然波克夏擁有龐大的現金，卻沒有一點想要改變的意願，因為公司是保險公司，隨時要有足夠的變現能力，矽谷銀行投資部門，如果今天再來回顧巴菲特的這句話，就會感觸這句話的智慧不只十億美元，巴菲特的「穩」，如果你學會了，那麼致富絕對指日可待！

談完矽谷銀行犯的錯誤，我們來看一下一般投資者也常犯關公耍大刀，卻砍到自己的一個例子。

你了解關公大刀的斤兩嗎？

許多人談到公債，喜歡買長天期的，因為它的殖利率高於短天期的，例如美國政府20年期公債ETF代碼（TLT），正常的時期，它的殖利率高於7-10年期的美國政府公債ETF代碼是（IEF），可以說獲利高，是吸引大家購買長天期債券的主因，回顧過去這兩檔ETF基金從成立以來的20年績效紀錄（2003年-2022年）的確也是如此，TLT的累積總報酬是117.74%，高於IEF的88.98%，換算年複利是3.97%對比3.23%。

TLT這樣的榮景，和領先局面可以持續下去嗎？我不知道，巴菲特說長期債券的利率走勢他也不知道，甚至他說連中央銀行也不知道，是巴菲特太謹慎，還是長天期公債的投資者太過樂觀和有自信？

（本文出自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上）

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