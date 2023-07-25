「17%年均複利」擊敗華爾街的無名小子！從巴菲特的投資策略中獲得靈感，闕又上的建議是什麼？

華爾街知名操盤手及《又上成長基金》經理人闕又上，擁有超過三十年的投資管理經驗。即便經歷股市的風雨洗禮，包括重大股災和股市低迷的十年等挫敗，他依然能展現出堅韌的韌性和不屈的毅力。

他追求透過主動投資獲得超額報酬的策略，在過去八年內獲得了令人印象深刻的年均複利，達到17%。於2017年上半年，基金更寫下了28.86%的優異成績，遠超美國標普500的9.2%，因此被譽為「擊敗華爾街的無名小子」。

從俄烏戰爭到基金跌幅，攻防之道的投資啟示

然而，成功並非一帆風順。2022年的俄烏戰爭與美國中央銀行的激進升息策略，對全球資產市場帶來了劇烈的震盪。因此，《又上成長基金》在一檔重壓的持有未及時撤出，基金跌幅達到了45.6％。

這次事件凸顯出在投資中，「攻擊得分，防守獲勝」的重要性。面對挫折時，闕又上表示，挫折是成長的一部分，他從未考慮過輕易放棄。他堅信，只有勝利者才不會放棄，只要繼續前進，必能在股市中找到屬於自己的道路。這也是他在《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》一書中想分享的核心理念。

巴菲特的績效逆轉，闕又上如何在股災中預見機會

闕又上不僅是一位出色的基金經理，他也是一位敏銳的觀察者和預測家。在2021年底的年度論壇大會上，他做出了一個大膽的預言：巴菲特的績效已經落後於標普500將近20年，但只要有一次股災，他就有可能迎頭趕上。

（本文出自《你沒有學到的資產配置》） 出乎眾人意料的是，他的預言在次年便得以實現。然而他並不認為這源於他的預測能力，反而視之為源自他基於估值角度的分析所獲得的結果。他認為，當時的股市已過熱，股價創下新高，因此他建議投資者考慮學習巴菲特的投資手法，退一步海闊天空，以更審慎的態度進行投資。

巴菲特哲學：不只投資策略更是生活態度，教我們適時變通的智慧

在書中，他深入解析了巴菲特的投資哲學，並將其應用於自身的投資策略。他認為，巴菲特的成功並不僅在於他的投資技巧，而在於對市場的深入理解與對投資的熱忱。因此，他呼籲讀者不僅學習巴菲特的投資策略，還需理解並實踐其背後的思考方法與態度。

他認為，2022年的股市災難是一個難得的教訓，提醒投資者需要更謹慎的投資策略，以避免未來的投資中遭受重大的損失。他強調，書中的許多觀念和操作手法，若能夠適時、適地地使用，絕對可以讓投資者在股市災難中減少損失。

學巴菲特資產配置，2022股災的反思與教訓

在《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》一書中，他強調了資產配置的重要觀念，這是許多讀者可能忽視的重點。他強調，儘管巴菲特的投資策略影響深遠，但我們不能盲目跟隨，尤其是面對市場的不確定性時。

他認為「資產配置」是一門重要的學問，不僅能夠幫助投資者規避風險，也能在市場變動時保持穩定的回報。我們應將巴菲特的投資策略視為一種工具，這是我們能根據自身需求和情況調整並應用的工具。只有這樣，我們才能真正從巴菲特的智慧中學習並獲益。

（本文出自《你沒有學到的資產配置》作者：闕又上）