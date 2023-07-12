曾連碗麵都吃不起…現在卻是千億CEO！跨國餐飲老董：有錢人必須具備4種能力

不論你想要財務自由、發大財、投資有成或是創業成功，這些都與一件事情息息相關，就是口袋一定要有錢。

曾經穿著3美元二手牛仔褲的貧窮小子、如今成為SNOWFOX GROUP（韓國公司中第一個全球餐飲集團）董事長金勝鎬，身家超過5,000億韓元；他認為，致富的關鍵取決於如何思考金錢，「在肉體和精神兩方面獲得自由的人，才是真正的富人。」

很難想像曾經窮到連一碗涼麵都吃不起，金勝鎬搖身一變硬是從貧窮移民翻身成為千億富豪，從貧窮的最底層開始，爬上了幾乎最高的位階，「在這過程中，我有機會細細經歷有關金錢的各種屬性；我站在一個視野較深又寬廣的位置上，看見了賺錢的意義，以及金錢如何流動、為何消失、湧向何處，錢在做什麼事、留下什麼痕跡……等。」

他是怎麼做到的？成功祕訣又是什麼？本文將帶領讀者一起從「富人思維」思考，看他如何不向命運低頭、成功逆轉自己的人生？

金錢的秘密：對待金錢的方式，決定你是不是有錢人

金勝鎬在其所著《金錢的秘密：對待金錢的方式，決定你是不是有錢人》一書中提到，關於理財的定義：「你可以當文盲，但不能當金融文盲；金融文盲的人不懂得『價值』二字何義，容易買高賣低。」

這句話小編看了深有同感，身邊一些朋友胡亂聽信坊間所謂「理財專家」的建議，砸大錢投資、反而讓自己變得更貧窮……；確實，不能當理財文盲，否則就只能吃悶虧了。

「蓋一棟房子需要3年，但是拆毀只需要1天。一個擁有資產的人無法持守資產的最大原因，是沒有管理那些該去正確投資的資產。」

金勝鎬指出，所有從事經濟活動的人，都會根據金錢的4種能力來增加資產，其中有人只擁有1個能力，也有人擁有全部4個能力，分別為「賺錢的能力」、「存錢的能力」、「維持的能力」及「使用的能力」。

其一「賺錢的能力」：

有賺錢能力的人很容易被看見，因為這種能力是外顯的！具備這種能力的人，大部分都是熱衷冒險、精通生意、善於推銷、能幹的人；他們屬於樂觀型、不輕易放棄，企業家中有許多是這一類型的人，其他具有專門職業，誠實又聰明的人也有這種能力，尤其在企業家中，有許多此能力特別突出的人。

相對來說，如果自身能力不足，可能容易負債或是被詐騙，這些人最常說的一句話就是：「我只要出去賺錢就好了！」然而，往往在存了許多財產後，一下子就揮霍殆盡；另外，他們遇到複雜的投資支出問題時，因為不懂也覺得麻煩，於是就相信他人、委託他人管理……，而這也犯了上述的大忌。

其二「存錢的能力」：

存錢的能力與前述賺錢的能力是不同的能力，也就是說，會賺錢並不代表就會存錢！因為存錢除了需要具備調整資產的平衡和管理細微支出的能力外，更重要的是，對待金錢的態度要正確，「如果隨便對待小錢，周圍的人也會跟著隨便，等到要放大筆錢出去時，卻不能把它放出來，周圍的人也就離開了。」

金勝鎬認為，存錢的能力因人品而有所差異，需要兼備果斷和寬容，「如果只會賺錢但不懂得積蓄，就會像無底的甕一樣，不管賺多少錢卻一直漏，總有一天會變成空的甕。」

其三「維持的能力」：

所謂維持財富的能力，是懂得賺錢的人有了積蓄金錢的能力後，守護財富而必須具備的能力，與前述的賺錢或是存錢的能力截然不同。眾所周知，持守財富是相當艱難的一件事，就像看守城池比攻取更難的道理一樣，此時他們因為被眾人譽為資產家而名聲遠播，奢華和虛榮也經常在門外待命。

「資產瓦解是一瞬間，就像蓋一棟房子需要3年，但是拆毀僅需1天的功夫。」金勝鎬指出，一個擁有資產的人無法持守資產的最大原因，在於沒有適當管理那些該拿去正確投資的資產，而投資是一個不能靠努力取代的領域，除了需要兼具洞察力和宏觀的眼光外，還要有進場和退場的標準，「因為城牆可能瞬間倒塌！」

其四「使用的能力」：

最後，使用金錢的能力猶如高超的政治技術：「要簡樸但不可吝嗇」，意即個人想要過簡樸的生活，但是不能強求家人、朋友，也不能強迫員工。其中，需特別留意的是，該支付的必須按時付出，不能拖延或是遲繳，即便是給父母的零用錢，也要在既定的日期，像支付員工的薪資一樣準時奉上。

舉例來說，如果忘記與美髮師的預約或是因為遲到而造成其工作不便，那麼即便後來沒有去修剪頭髮也要付費，因為對於美髮師來說，那段時間是不會再回來的資產。又或者如果向律師朋友詢問了意見，不是請他吃一頓飯而已，而是支付諮詢費，因為那名律師朋友完全付得起一頓飯的費用。

最後，金勝鎬強調，這4種能力是完全不同的能力，如果忽略其中任何一種，便無法做長久的有錢人，或許能嘗到短暫的致富滋味，但是如果真的變成富有的人，反而會更悲慘，因為曾經擁有過卻被剝奪的傷痛，比從未擁有過的悲傷更大。

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。