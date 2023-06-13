領到每個月薪水要怎麼分配？ 他「六帳戶理財」：各方面都很平衡
想說來分享情侶／夫妻的財務分配方式，但想想，還是先分享一個人的月薪分配，畢竟如果你連自己的財務都無法管理，兩人的財務一定會更加混亂。
沒有理財概念的人 會如何分配自己的月薪呢？
ChatGPT講的還不錯。但我認為關鍵是，通常沒有理財概念的人，對於月薪的花費的概念是：
月薪-支出＝儲蓄
就是沒有計劃的支出，月底如果有剩下錢才會留在銀行，通常利率還是很低的0.0X％，而且往往總是月光族。
有理財的概念的人 會如何分配自己的月薪呢？
ChatGPT講的其實蠻好的！確實有理財概念的人，對於月薪的花費的概念類似是：
月薪-生活預算-儲蓄預算-保險預算＝變動支出的錢
有適當的計劃預算，先把必要的錢預留下來，剩下的才是變動可以零花的錢。
那該如何執行呢？
三帳戶理財
六帳戶理財
我個人比較喜歡「六帳戶理財」。
因為可以比較全面地考慮到，生活各方面的平衡，比例的部分可以根據需求客制化調整。
我個人的調整如下：
生活35％（生存所需）
娛樂5％（享受現在）
教育5％（投資自己）
投資25％（財務自由）
夢想儲蓄10％（達到緊急預備金後比例不高）
房屋貸款20％（房貸）
Note:等我換完房貸或達到財務自由，我再考慮幫回饋社會納入規劃。
此外有些Tips
包含不但不限於帳戶要挑選「高活存」！才可以讓錢，發揮最大價值，實作細節可以參考，jk懶人記帳。
最後想問
大家如何自己分配月薪呢？
A.先花錢 如果有剩下的再存下來！
B.會先分配預算 花錢花的心安理得！
C.其他
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