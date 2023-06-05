5大詐騙手法曝光！ 他：銀行只有要你借錢時才會打電話來

今天來跟大家聊聊5大詐騙手法，前陣子才看到一篇聳動的新聞標題「跟上主力投資」女工程師遭詐逾900萬...

不要以為自己超聰明不會被騙，連最聰明的醫師（蒼藍鴿）之前也都有被詐騙的經驗（可自行google），希望大家都提高警覺，不要還沒存到錢，就被詐騙集團騙光光。

尤其是家裡有年紀較大的長者，請好好把這篇文章分享給他們看或是讀給他們聽也好。

5大詐騙手法

投資詐騙

詐騙集團透過各種手段，誘使你加入LINE群組，群組內有投資大師及瘋狂跟單仔，透過假獲利誘使你將錢匯到不認識的帳戶，當你發現不對要拿回錢時，整個群組會直接消失。

詐騙特徵：LINE群組有投資大師；誘導投資外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲。

感情詐騙

Dating APP 突然出現帥哥美女跟你聊天，而且跟你住的很遠，最常聽到的就是美國軍官，會照三餐跟你說早安、午安、晚安。

等到你深陷其中已無法自拔，超想要把全部錢錢匯過去給他，最後才發現是夢一場，那個軍官照片是從網路上盜來的。

詐騙特徵：住很遠的帥哥美女，死都不會開視訊、死都不會跟你見面。

網拍詐騙

詐騙集團會透過社群平台張貼各類商品貼文，為了引起你的興趣， 等到你下訂單匯款後，就人間蒸發失去聯絡。

詐騙特徵：遠低於市價的商品、非常見熟悉販賣平台 (EX: FB、IG)

解除分期貸款

詐騙集團會入侵電商業者網站，竊取民眾交易個資，再冒充電商及銀行客服人員，打電話給你，謊稱訂單出錯導致重複扣款，需要配合操作網銀或是ATM才能取消。

詐騙特徵：說系統發生問題，導致重複扣款

幽靈包裹

如果你無預警收到簡訊叫你去7-11拿包裹，請先檢查最近有沒有網購，不要傻傻的直接就去拿，最近很多幽靈包裹，打開就是垃圾。

詐騙特徵：沒訂過的包裹從天而降

純純愛大家，一起達到財富自由囉！喜歡我的文章，可以追蹤我，希望詐騙集團不要討厭我。

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