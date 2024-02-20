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憂鬱是健康的徵兆…主要有「3大用處」：它不需被療癒 只需等待

心靈工坊／ 文／珍．亞伯蘭
示意圖／ingimage
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憂鬱及其價值

溫尼考特在貫穿他所有作品的許多不同脈絡中使用「憂鬱」一詞，各有不同的強調。基本上，他用「憂鬱」一詞指稱心情（mood）或心智狀態（state of mind）。然而，他似乎很容易以相互矛盾的方式使用這個詞。例如，在1954年的論文〈正常情緒發展中的憂鬱位置〉裡，他非常明確地聲稱「憂鬱位置」這個詞會誤導人，因為「憂鬱」意指健康的發展涉及了一種「心情疾病」（mood illness），而他指出心情疾病並不是正常發展的一部分。然而在1958年，在他的論文〈受父母之一或雙方之憂鬱疾患影響的家庭〉（“The Family Affected by Depressive Illness in One or Both Parents”）裡，溫尼考特卻暗示憂鬱是正常的，是某種「有價值」（valuable）的人們經驗到的東西。（藉由使用「有價值」這個詞，他暗示憂鬱的價值。）

到了1963年，在題為〈憂鬱的價值〉（“The Value of Depression”）的論文裡，溫尼考特簡直像在讚揚憂鬱是健康的徵兆，創造了社會裡負責任的成員。在這篇論文裡，他區分了憂鬱心情的純淨（purities）與不潔（impurities）。

圖為《溫尼考特的語言：通往核心概念的23個關鍵字》書封。心靈工坊提供
圖為《溫尼考特的語言：通往核心概念的23個關鍵字》書封。心靈工坊提供

這個看似矛盾的現象之所以會出現，是因為溫尼考特指的是一種對每個人都有不同影響的心情。已經到達「單元狀態」的個體將能經驗有價值且有療癒力的憂鬱；而未到達「單元狀態」的個體不是動員防衛去抵抗憂鬱的痛苦感受，就是變得動彈不得。

溫尼考特批判克萊恩的「憂鬱位置」一詞，因為它在描述健康情緒的一個面向時暗示疾病。然而他自己也同樣用類似的精神科用語「憂鬱」來同時指稱情緒的健康與病態。

為了定性區分溫尼考特作品當中不同的憂鬱，描繪出三個主要區域或許會有用處：

1. 憂鬱做為一種發展出來的能力，是成熟歷程的正常部分。這個「正常」類別的憂鬱是一種成就，代表在斷奶、失落感、罪惡感／關懷能力、修通幻滅上的成功協調。這將個體從客體關聯導向客體使用，這意味著客體已經存活下來。這第一類憂鬱不需要療癒。這個心情需要被他人忍受。唯一的處方是等待。

2. 憂鬱做為一種源於缺乏貢獻機會的情感疾患。這種憂鬱的原因是早期環境失敗導致的發展阻礙。這顯示客體沒有存活，而主體尚未到達客體使用。

3. 為了避免憂鬱的痛苦而動員的防衛，例如躁症防衛、輕躁症與精神病。

※本文為心靈工坊出版的《溫尼考特的語言：通往核心概念的23個關鍵字》，未經同意請勿轉載。

憂鬱

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