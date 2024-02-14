外遇背叛的傷痛會好嗎？該如何放下？心理師釐清縈繞在腦海中的10萬個為什麼

在我的諮商經驗中，有很大一部分的人因為情感困擾而來，而當中讓很多人痛苦折磨的，是外遇背叛的傷痛。

常有人問我，這個傷會好嗎？我該如何放下？為什麼他要這樣對我？為什麼我們變成這樣？在經歷出軌的劇痛後，大把大把的問題待解，而往往當事人也被無止盡的「為什麼」折磨不以，一邊在心靈裡感受著暗無天日與撕心裂肺的疼痛，一邊在思緒裡沈浸在仿若沙漠風暴般擊打不斷的巨大塵埃，一邊則是在生活上行動上像是陷入泥淖般的寸步難行。

看過這麼多張因出軌而受苦的臉譜，也因為受苦而讓更多愛而不得的靈魂開始嘗試去理解，去打探更多我們心靈深處的未知，從渴望理解對方的行為中，一步步更多自我剖析，甚至開始學習疼惜自己與愛自己，很多人在出軌後的修復，也許感到漫漫長路，也許感覺反反覆覆，有時覺得自己好上許多，有時又感覺自己跌落谷底，而這些其實都是復原之路的正常風景，即使很多人並不喜歡人生必須走上這段路徑。

出軌有多痛，有多無力無助與難熬，出軌後的重建信任有多複雜困難，兩人就如同走在蛋殼上的情感，變得脆弱無比，很多出軌者甚至覺得都已經下跪道歉的自己，為什麼還得不到真正的原諒，已經說了要原諒繼續走下去的伴侶，為什麼午夜夢迴時還會開啟無止盡的指責，為什麼昨晚的觸膝長談到了今晚又一切歸零，究竟該跪上幾晚的算盤，對天發上多少毒誓，想要繼續走下去的真心才會被看見，出軌後的傷，在這些你傷害我，我很痛苦卻又無法克制的折磨你，你被折磨後又退卻，我看到你退後的樣子，又再次崩潰抓狂。他們每天上演著這樣的舞步，直到筋疲力竭。

也許出軌與被出軌，都可以好好被理解，好好經過分析後，重新選擇對待彼此的方式。

被出軌者具象化就如同被出軌者推下滿是荊棘的山谷，在山谷的荊棘上，感受著身上多處骨折，身體多處被刺穿的傷口，挪動一下身體就像萬隻螞蟻爬滿身體的凌遲感，而出軌者有時依舊好端端的站在山尖上，可能還衣衫整齊健步如飛的對著山谷的另一半說：「你快點振作起來，我們還要繼續走下去啊！」殊不知山谷下的另一半，正動彈不得，疼痛到已經說不出話來。

有時候，山谷下的另一半需要的，可能是感同身受的痛苦，也因此他們可能做出各種報復跟傷害的舉動，而讓外遇後的關係更加撕裂，更難修復，或選擇繼續相互折磨的不願放手，這當中的心路歷程、心境轉折、自我修復與彼此療癒，當中有許多重要的知識跟觀念，而萃芬在這本書中細緻地分析各種出軌心理，和歷程，在了解之後相信可以幫助許多經歷出軌外遇者，更快的理解和接納自己，更少的自責和自我批判，也帶著覺知地去走療癒與修復。

人生，往往因為碎裂，而綻出光芒，因為疼痛，而開始覺醒，有時就是滿地的泥濘，而滋養了美麗的花朵，在嚴峻的生命體悟中，揮灑了個人的色彩。我相信因受苦而曾扭曲或漠然的臉龐，終在淚水的刷洗下，長出滋養自己與他人的力量。

我所認識的萃芬，是個假日要特別約出來，不然她會一直埋首工作，對專業高度專注且不遺餘力的人，每次都被她鞠躬盡瘁的精神振奮且啟發，當我每次遇到瓶頸時，她總能適時鼓勵我，當我每次疲憊時，她總能激勵我支持我，也因為這份對專業的熱情與付出，相信這本《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》可以幫助到許多在情海裡浮沈的受傷靈魂，以及在諮商學習中希望更快掌握當事人內心脈動的專業工作者，更全面且有效的學習。

本文出自愛心理「願因出軌受苦的臉譜，終能在沈痛裡開出花來」，未經同意禁止轉載。