父親是黑人…瑪麗亞凱莉在圖畫紙上將膚色塗上棕色 遭諷「妳用錯蠟筆」

熱門歌曲All I Want for Christmas Is You已成為不少人共享的聖誕節記憶,但你或許從不知道演唱者瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)背後的故事⋯⋯

每逢聖誕節,耳邊總會響起那曲All I Want for Christmas Is You,但你知道演唱者瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的故事嗎?

女人迷編輯將帶你看作為All I Want for Christmas Is You演唱者以外,關於瑪麗亞凱莉的故事,以此解構大眾對她的片面理解。

來自破碎失能的家庭

瑪麗亞凱莉1969年出生,父親是黑人,母親是白人。

某一次畫畫,瑪麗亞凱莉在圖畫紙上將父親的膚色塗上棕色,一位老師笑著說:「你用錯蠟筆。」的畫面,至今仍被瑪麗亞凱莉深刻的記憶著,「一股不自在和尷尬的情緒從我的腳延伸到我臉上。」

每一次因為種族而遭受到的偏見與歧視,她都覺得形同純潔被剝奪的過程。回憶學生時期一次遭受同學反鎖在臥室,反覆對她喊侮辱性字眼的歷程,她曾說過這些女孩對她噴出的惡毒和仇恨強烈的,讓我彷彿脫離了自己的身體。

在學校經歷歧視的瑪麗亞凱莉,無法從家庭得到慰藉。她在2020年出版的回憶錄〈The Meaning of Mariah Carey〉中提到「當我還是個孩子的時候,我就已經培養了感知暴力即將到來的本能,」「牆上打洞或其他物體飛起來的情況並不少見。」瑪麗亞凱莉是這麼回憶起父親與哥哥之間多次的爭吵。

而她的姊姊則有嗑藥習慣,在瑪麗亞凱莉12歲時,姊姊就給了她古柯鹼,因此造成她3度灼傷送醫。後來姊姊交了一名皮條客男友,某次刻意安排瑪麗亞凱莉與男友單獨相處,男方意圖在車上性侵瑪麗亞凱莉,幸好突然出現了車輛,姊姊男友才嚇得停手。

於是,功能失調的家庭與受盡欺凌的校園,就此組成了瑪麗亞凱莉童年生活的24小時。

你參與了我的成功,但也造成我的傷痛

1993年6月與索尼音樂公司主管湯米摩托拉(Tommy Mottola)結婚,並承認她的成功部分歸功於他。湯米摩托拉給了她一份唱片合約,並說服她錄製一張聖誕專輯,後來成為銷量達數百萬張的All I Want for Christmas Is You。

卻沒想到,步入親密關係,成為瑪麗亞凱莉另一次打擊的開端。

雖然丈夫參與了她的成功,但卻同時造就她的傷痛,「在他的世界裡,我只是不斷地為公司賺錢的機器,吃著他餵養給我的作品,在實現夢想的過程中也實現另一場惡夢。」

湯米摩托拉的控制欲和嫉妒心,讓瑪麗亞凱莉失去這段關係中的權力,因此雖然住進價值3200萬美元的住宅,但瑪麗亞凱莉卻將其形容是牢獄,而她就是被囚禁在其中的公主。

一直到五年後,兩人離婚後,瑪麗亞凱莉才終於自由。後來瑪麗亞凱莉將在婚姻受到的委屈,訴諸音樂,在1995年錄製第五張專輯《Daydream》的過程中,秘密錄製了一張另類搖滾唱片,表達了她在婚姻破裂時感受到的憤怒和委屈,該專輯於1995年以筆名Chick發行。

化歧視為力量,寫入歌詞自我救贖

後來的瑪麗亞凱莉將成長過程中大大小小的經歷,寫入創作歌曲《Outside》中,歌詞這麼唱道:「本質上,它總是很奇怪,不在這裡也不在那裡,到處總是有點格格不入、模棱兩可,一種沒有觸摸的歸屬感。」

她不再渴求他人的救贖,而是向童年的自己伸出雙手,抽離童年的傷害,以成熟大人的棱鏡,分析她作為一名混血女孩的成長經歷。

雖然瑪麗亞凱莉一曲All I Want for Christmas Is You帶給無數家庭,建構了人們所共享的關於聖誕節的記憶,但它所經歷過的,並不總是如歌曲帶給人的溫暖、活力,歌曲的背後更多的是她對於過去經歷的深入探討。

也許正如瑪麗亞凱莉自述的那般:「唱歌對我來說是一種逃避現實的方式,有時感覺就像一種治療」。在音樂創作的途徑中,瑪麗亞凱莉還在路上,持續治癒著自己,也持續讓聽眾躁動、不安的心能有所安放,今年聖誕All I Want for Christmas Is You,也將持續的在生活中的各個角落,成為人們沾染快樂的契機。