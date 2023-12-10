快訊

黃珊珊昨曝「內參民調」柯盈配贏侯康配 游梓翔：又來了

台灣中高齡憂「找嘸頭路」 為何日本勞參率卻創高？

習慣手機螢幕更新率120Hz回不去60Hz該怎辦？內行人建議這樣用就不卡

收假前一天不自覺焦慮、坐立難安？你可能有「周日恐慌」 心理師教1招轉換心情

聯合新聞網／ 文．甘雅婷（諮商心理師）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

要放假了，想必大家心情都很雀躍吧？放假固然開心，但有些人到了周日下午，就會不自覺地感到焦慮、坐立難安，甚至開始思索「周一請假」的理由。

你也有過這種情形嗎？如果有，代表你很可能經歷了「周日恐慌」（Sunday scary）！根據英國政府單位：Office for Health Improvement and Disparities（健康促進及差異辦事處）的統計，有近7成的英國人都經歷過周日恐慌。Linkedin在2020年，也對3000位美國上班族進行調查，發現有41%的人表示在COVID-19期間加重了周日恐慌的情形，因此周日恐慌也可說是近年的「心理流感」。

周日恐慌雖然不是正式的心理疾病，但可能會實質影響我們的身心健康與行為。心理學家Sally Winston表示，這是一種「預期性焦慮」。這種焦慮並非受到當下壓力而引起，是對於未來「可能會發生的事情」過度擔憂，所引發的焦慮感受。嚴重起來可能會讓我們感到不知所措、易怒、害怕獨處、想迴避特定事物，也會使肌肉容易緊繃、失眠。

在面對未來時，大腦的眶額皮層的神經活動會變得活躍，從複雜的資訊中做出整合，並預估未來事件的發生率，來調整行為。而這種估算未來的能力與結果，也會影響了我們對於預期事件所產生的「反應」。

《Nature Reviews Neuroscience》期刊上的研究發現，預期性焦慮程度嚴重的人，經常對未來事件發生「誤判」，也就是容易高估負面事件的發生率。同時也發現，這些人的眶額皮層的神經迴路會出現異常、活耀程度變差，進而影響我們做決策的過程，也可能使我們做出不合時宜的判斷與行為。

以幾個常見的例子來說，有些人想到周末快結束了，就會卯起來看串流影片、滑社群，總之就是想做點什麼事來分散焦慮感。但心理學家Kimberley Wilson則認為，社群上大量的資訊，可能會讓我們擔心錯過最新資訊，而更容易感到恐慌，或是對朋友的近況產生「毒性比較」，反而加重焦慮感。

有些人可能會在周日加班、提早開工，藉由「讓自己有所進度、產出」來控制這個焦慮感。但根據《International Journal of Environmental Research and Public Health》期刊上的研究指出，若養成「超時工作」的習慣，可能會因為休息時間不夠，反而加重焦慮與憂鬱程度，並增加得到高血壓心血管疾病的風險。

我和許多朋友與個案聊過之後，便發現：我們總是對過去的事情懊惱、對未來的事情擔憂不已，卻忽略了「當下」的美好。以及最重要的是：我們擔心的事情，不一定真的會發生。因此，只要將注意力拉回當下、不做批判，就可以減少對未來的過度思考與負面解讀，那個焦慮而擺盪不定的心思，也能漸漸平靜下來。

綜合許多研究，以及美國心理學會(APA)的調查，從事戶外運動如：散步、慢跑、瑜珈，都可以讓你專注在運動時的呼吸、感受、身體的細微變化，從而減輕壓力。如果你還是經常感到焦慮而坐立難安，我常建議此類個案用紙筆來練習「正念」，也就是寫下你下的想法、感受、行為，減少過度活耀的想像力。

其實，光是寫下這些想法，就能讓你覺得有一個人，可以全然接受「擁有這些想法的你」，無形中就能釋放壓力與緊張感。同時，這麼做也可以幫助你站在另一個角度，客觀地看待真實的自己。此外，我也會建議善用「正面語句」重新改寫自己的想法。以下舉個例子給大家參考：

▶當下想法：如果事情沒有提早完成，我會覺得自己搞砸了工作

※肯定句轉換：如果事情沒有提早完成，我理解到有可能是卡在某個環節，而不一定都是我造成的

▶當下感受：我感到緊張、焦慮、無助

※肯定句轉換：我感到緊張、焦慮，但沒關係，這是很正常的

▶當下行為：我會想要加班、提早做點什麼事

※肯定句轉換：既然「進度停滯」不一定是我造成的，我現在就先好好休息吧！

藉由這樣的練習，不只可以減輕焦慮，也能幫助你調整成比較客觀、積極的思維，加強心理韌性。只要保持正念、調整思維，總有一天也能改變我們的慣性思維、行為與情緒反應。

雅婷心理師想勉勵大家，很多時候你所擔憂的「事情本身」並不會毀掉你；而是你看待事情的角度與信念，很可能讓你活在「想像出來」的恐懼裡。

如果你還是常常被未來可能發生的事情，影響了身心狀態與行為，都很歡迎你來找雅婷心理師聊聊。讓我們透過深層引導式的對話，釐清自己焦慮的源頭與想法，並接受各種狀態的自己。

藉由保持正念，或是諮詢、探索自己的過程，希望當你們面對未來的擔憂時，都能對自己說：「嘿，不要緊。未來雖然不可預期，但無論發生什麼事，你都能與未知和平共處喔」。

（本文獲臉書粉絲團《甘雅婷諮商心理師》授權，未經同意禁止轉載）

焦慮 COVID-19 瑜珈 憂鬱 高血壓 心血管疾病

延伸閱讀

經常憂鬱焦慮、情緒不穩定？可能是因為你還太年輕

手足為遺產撕破臉很貪婪？爭的不只是錢 還有父母留在世上的「多一份愛」

上班就想發火、難以集中精神？你可能罹患「職場憂鬱症」 6大徵兆一次看

太太沒性慾…他憶蜜月旅行吸大麻助性「高潮感強烈」 性學博士揭3大心理狀態

相關新聞

收假前一天不自覺焦慮、坐立難安？你可能有「周日恐慌」 心理師教1招轉換心情

要放假了，想必大家心情都很雀躍吧？放假固然開心，但有些人到了周日下午，就會不自覺地感到焦慮、坐立難安，甚至開始思索「周一請假」的理由。

2023台北區塊鏈週規模擴大 創新與合作的交匯點

全球區塊鏈領域的盛事在台灣！「台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week）」去年首度舉辦，吸引了15個國家以上的海內外創業家、投資人以及Web3人士，統計超過2,000人到訪。今年以「擴大（Scale）」為主題的2023台北區塊鏈週將於12月11日至12月16日於台北松山文創園區登場，預計將有超過5,000名來自全球50多個國家的區塊鏈愛好者來到台灣，延續去年把台灣「橋接（Bridge）」國際的精神，再擴大台灣的影響力以及加深與全球產業的連結與合作。

性別刻板觀念仍存在！女人迷《2023多元共融白皮書》最新調查：41%男性感受請育嬰假的社會壓力 超過女性18%

女人迷《2023多元共融白皮書》發現，男性申請育嬰假會比女性承受更多社會壓力，顯示職場性別歧視不只針對單一性別，而DEI策略是實現職場共融的最佳解方。

墮胎只有女人受傷？研究：男人會透過「事業失敗」來補償罪惡感

我們常因為墮胎是在女性身體上進行手術，便從而忽略墮胎對男性的影響。美國有一本書專門研究墮胎對男性的影響，發現事實上除了生理層面的差別外，墮胎對男性在心理層面的影響跟女性是一樣的，男人一樣會產生愧疚、憂鬱、封閉與內心空虛感，只是有些男人表達情感的能力較弱，或者比較不善於用口語說出來，但是男性仍會以不同的方式表達。

伴侶間最禁忌話題！夫妻連結如同「月老牽紅線」 墮胎是拿刀把紅線切斷

鳳枝原本認為她和先生的問題是出於脾氣不合及溝通不良，但是經過更深層的探索才發現，原來是他們不願意承認被墮胎的孩子，也不願意面對事實與責任，因此摧毀了夫妻間親密的關係，更影響了自己的身心健康。「墮胎」也許是伴侶間最禁忌的話題，但它卻是從伴侶最親密的行為開始，因此接下來，讓我們好好思索有關「墮胎」這件事與它帶來的影響。

結婚快20年！高級餐飲連鎖店經理「已墮胎11次」 無助哭喊：我還有救嗎？

台北的鳳枝今年四十五歲，她是著名高級餐飲連鎖店的拓展經理，衝鋒陷陣地為這間公司開了十幾家分店，工作起來就像無敵鐵金剛一樣，完全不需要休息。她來參加我的課程時，整個人就像機器人一般，全身僵硬、面無笑容。我問她怎麼了，她說和先生已經好幾年沒有什麼話說，雖然同住一個屋簷下卻很少溝通。「我也不知道為什麼，兩個人好像脾氣不合，每次說話都會衝起來，結果關係越來越疏遠。所以，我把所有注意力都放在工作上，但總覺得自己的心是空空的。」鳳枝回答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。