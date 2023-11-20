情緒密碼發明家尼爾森醫師首度來台授課 揭開身心靈平衡的情緒密碼

美國知名脊骨神經醫師布萊利尼爾森（Dr. Bradley Nelson），也是「情緒密碼」發明家及暢銷作家，上周末首度來台授課，引起轟動及熱烈迴響。尼爾森醫師現場示範，如何幫助學員與潛意識溝通，釋放受困情緒，舒緩生理疼痛或心理不適，結果，尼爾森醫師的輔導成效非常即時而顯著，使得整場課堂驚奇連連，學員忍不住驚呼：「這是真的嗎？真是太不可思議了！」

一位深受肩痛所苦的學員，在尼爾森醫師引導下，找出他負面情緒的源頭，是來自小時候不斷被遺棄的經驗，經過醫師的協助，釋放負面情緒之後，這位學員的肩痛，竟然立刻減輕許多，他忍不住驚呼「這是真的嗎？」，覺得非常不可思議。另一位學員則有背痛的毛病，尼爾森醫師找出他負面情緒的源頭，是來自對自己不友善的想法及負罪情緒，經協助釋放受困情緒之後，這位學員也立刻感覺到，背部的不適感馬上獲得減輕。

釋放潛意識負面情緒有助自我修復與療癒 情緒密碼療法推行80國

「情緒密碼」是由尼爾森醫師在1988年研發，歷經30多年診療經驗，所發展出一套簡明的療愈系統。圖片提供／史多利文化創意有限公司 尼爾森醫師指出，身體問題，有80%是因為情緒影響造成，常見的潛意識受困情緒，包括背叛、焦慮、憂鬱、擔憂、憤怒、驚恐、無價值感等，都會隱藏在不同器官腺體，負面情緒、壓力累積久了，不僅容易出現疲勞、失眠，頭痛，肩頸痠痛，自律神經失調等症狀，更會影響器官運作、干擾身體天生的自癒能力及免疫力。有許多成癮行為也是因為負面情緒累積造成阻礙身體，透過釋放受困情緒，也能快速緩減戒斷症狀，順利戒菸、戒酒、戒毒、戒賭，找回健康，回歸正常人生。

「情緒密碼」是由尼爾森醫師在 1988 年研發，歷經30多年診療經驗，所發展出一套簡明的療愈系統。不同於一般心理醫師用藥診療，「情緒密碼」透過肌肉測試原理與個案潛意識進行對談，找出其來自遺傳及出生後的受困情緒，包括更深層的「心牆」及「心靈創傷」，也找出是何時何人何種情緒造成，再由療癒師以磁鐵幫助個案釋放，藉此獲得自我修復與心靈療癒。目前「情緒密碼」療癒系統認證已推行逾80個國家，在全球累計有近1萬2千位「情緒密碼療癒師」，考證者也遍布各行各業。

情緒密碼兩日工作坊報名踴躍 尼爾森醫師赴屏東基督教醫院演講

「情緒密碼兩日工作坊」，由史多利文創與力麗集團共同主辦，尼爾森醫師親自授課，完成課程的學員將獲頒時數證明，也將接受輔導報考情緒密碼國際療癒師證照，國際大師難得來台，吸引不少對情緒密碼療法，及報考療癒師證照有興趣的民眾，踴躍報名。看到課堂教學獲得熱烈迴響，學員認真吸收尼爾森真傳，主辦單位史多利文創負責人謝淑文，有感而發的說：「我們發現參加這堂研習的學員們，都是在各行各業影響力大，擁有無限大愛，善良，並具有成長性思維的人，我們好幸運能把大家聚在一起。」

尼爾森醫師這次首度受邀來台，行程滿滿，除了台北的工作坊，主辦單位於11月22日周三上午10點，安排尼爾森醫師前往屏東基督教醫院，約翰大樓六樓簡報室，進行兩小時公開演講，南部民眾想要與國際大師面對面，揭開身心靈平衡的情緒密碼，可以把握機會。