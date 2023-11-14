醫生宣告不孕體質…HOLD住姐26歲懷第一胎被問：明星當得好好的 幹嘛跑去生小孩？

各位客倌，請待我娓娓道來……

二十六歲那一年，我發現自己月經竟然遲了一個多月，當下一驚！真的鬧出人命了？我們不是都避孕避得很嚴實嗎！難道溫泉游泳池裡的精蟲翻開泳衣游進來那種極低概率的事情也會發生在我身上（後來開始備孕之後才知道那根本是都市傳說），驗孕棒一驗，一條？再等一個月，月經還是沒來，再驗，還是沒有！跑到醫院檢查，醫生說，妳這是多囊性卵巢症候群，因為產不出健康的卵子，所以也不會有月經。原來如此！那我這幾年不就白避孕了嗎？醫生接著說，其實這也不是什麼太嚴重的問題，等到想要生小孩的時候再去治療就好了，聽完這話，我就放心地不避孕了。

2018年2月，我懷孕了！！！謝謝！實在是太放心了你這個蒙古大夫！（開玩笑的啦，我只是想用花木蘭的台詞而已。） 既然我都知道自己是不容易受孕的體質，當然有了就會想生，而且我跟Green一直以來都是夢想著以後要生一打小孩的，早生晚生都是生，別想了，來了就生吧。我的個性就是，不做怎麼知道會不會後悔呢？

就這樣生了第一個，還沉浸在第一次當媽媽的美好，完全沒有考量現實生活賺錢不賺錢的，只想快點再生一個，畢竟我們是想生一打的，不快點進行可是不行的。OK……心想事成，又懷孕了，說好的不孕體質呢！！

命運就是這麼有趣，在我生完第二胎，準備摩拳擦掌殺回職場的時候，疫情就來了。連生兩胎加上疫情，屋漏絕對偏逢連夜雨，這時候又發現我老公生病，就這樣我三年沒有工作。這是我長大以後的第二次大低潮，第一次我怨天怨地，第二次，我知道這一切都是我自己選的，而且跟很多人比起來，我已經很幸運，也很幸福了，我不應該抱怨人生，不應該不開心。但就是因為我不准自己不開心，不願意面對自己的負面情緒，導致陷入更深更深的憂鬱。我腦海裡只剩下一個聲音：「我沒有不開心，但我不想活下去。」

這句話一直在我腦海裡迴盪，我沒有跟任何人說。但我真的覺得好累好累好累，當個人好累，好好活著好累。當時我就發現人設真的很可怕，我已經穿上了「樂觀」的人設，我下不了台。我不敢承受大家覺得︰「天呀！妳不是很樂觀嗎？」「妳不是總是在勸我們要看開嗎？」對呀，我這麼樂觀，總在勸人要看開，怎麼可以自己看不開呢？我可是快樂專家，怎麼可以憂鬱，就好像減肥專家不能肥，育兒專家不能崩潰，婚姻專家不能離婚一樣。我不能。

我想起了美劇《陰屍路》的一段劇情，一群人一直不斷失去親人，失去生存的空間，被死人追殺，還被活人算計。但在逃亡的時候他們玩一個遊戲，叫做「看到好的一面」，例如他們會說︰「至少我現在跑得很快。」「我不用擔心貸款繳不出來了。」 這個時候我突然可以同理我媽媽了，我第一次感受到她說的：「我就是控制不住自己憂鬱。」原來憂鬱的念頭像是泥沼一樣，真的是控制不住的。你越用力掙脫，就越陷越深，你只能，求救。我想到曾經的我，站在泥沼外面，看著陷進去的人，想著：「你不要再演了。」「你就是不想讓自己好起來。」這樣的我，多麼殘酷。感謝老天，讓我知道自己多無知。病為什麼會是病，為什麼會需要心理醫生？我想如果沒有親自掉進泥沼，是很難真正理解的。其實也不需要理解，這不是人生必修課程，幸運的人可以永遠站在泥沼外面。當然你可以置身事外，把自己照顧好就行了，並不一定要你幫助別人，但請千萬不要再多踩一腳，更可怕的是，有些人以為自己拋下去的是救人的繩索，其實卻是落井的石頭。

圖為《HOLD不住的才是人生：媽媽、老婆、女兒、女明星，沒一個做得好，卻把自己過得很好！》書封，圓神出版社提供

每當我在受訪的時候講到這段，其實已經很努力用最隱晦的字句來包裝我的低潮，但還是免不了有人會說：「女明星還能多慘，不要出來賣慘。」看到這些字句我突然感悟了！我錯了，我不該隱晦地包裝，我就要大聲地哭！我要大聲地賣我的慘，我都慘了，還不能賣嗎！！！我還要寫成書！氣死你們！我現在不只賣笑，賣身，還賣慘，有什麼賣什麼！全部變現啦！

（本文出自《HOLD不住的才是人生：媽媽、老婆、女兒、女明星，沒一個做得好，卻把自己過得很好！》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）