父為爭監護權要醫師開「心理創傷」診斷書 她只想當不用講話的彌豆子

「我想當彌豆子，因為她都不用講話。」──「選爸爸，還是選媽媽」的拉扯

有時診間會出現一些讓人尷尬的狀況，就像這天。

「爸爸媽媽，今天怎麼會帶小喬過來呢？」看著眼前衣著入時的一對男女，帶著一個玲瓏可愛的小女孩來看診，我十分熟練地順口招呼著。沒想到，隨即踢到了鐵板。

「呃，這位不是小喬的媽媽。算是……小喬的阿姨吧！」爸爸表情不自然地解釋。

入行也算多年，讀到這氛圍，我大概能猜出這名女子的身分，總之應該不是小喬的親阿姨。

「嗯嗯，那今天帶小喬過來是什麼原因呢？」我先轉移話題到病人身上，聽聽看接下來會不會有多一點資訊。

六歲的小喬低垂著眼，但透過長長的睫毛，可以看到她眼睛滴溜溜地轉來轉去。

「醫師，是這樣的，我和小喬的媽媽離婚了，但是現在監護權的官司還在打。」爸爸重整旗鼓，開始述說起來。

「所以小喬目前是跟……？」遇到這種狀況，我需要先弄清楚法律上的狀況。

「小喬現在是跟我，但她媽媽一直想要把監護權搶回去。醫師，你知道這樣小孩子很可憐，每次被媽媽帶走，回來之後她看起來都很不開心，悶悶不樂的。我好不容易帶她出去玩、吃大餐，把她哄開心，可是兩個禮拜到了，她又要被媽媽帶回去，然後又悶悶不樂地回來……」

爸爸開始喋喋不休地敘述小喬被媽媽探視之後，有多不快樂，旁邊的阿姨也不住點頭。唯獨主角小喬仍然低著頭，一言不發地盯著前方地板，彷彿地板上有著什麼全世界最吸引她的東西一樣。

每次遇到這種離婚官司，兒心科醫師只能說是清官難斷家務事。在爭監護權的過程當中，雙方的律師往往會建議離婚當事人帶著孩子來看身心科，要醫師開診斷證明書，想要證明「對方對孩子造成身心的不良影響」。

但心理上的微妙變化，豈是聽單方家長口述即可下判斷。身體上的驗傷尚且難以判斷致傷機轉，對於心理上的影響，又如何能客觀地去評估，甚至歸咎原因絕對是某一方家長造成的呢？

就像眼前的爸爸口沫橫飛地說著小喬媽媽的不是，我聽著都感到胸悶難受了，何況是小喬本人──那說的是她媽媽呀！她除了沉默，又能做什麼呢？

然而，這個過程只有更加殘忍。爸爸見女兒沉默不語，開始催促她做一些表態。

「小喬，你自己說，你是不是很不喜歡去媽媽那邊？」我和爸爸、阿姨，三個大人的眼光都落在小喬身上，她侷促不安地搓著手，還是什麼都不說。

「媽媽是不是對你很凶？都不給你玩手機？你上次跟我說你去媽媽那邊很不開心的呀？你不是說她都不給你看鬼滅？」爸爸抬頭看了我一眼，接著又繼續敦促小喬發言。

我實在看不下去了，抬手阻止他繼續逼問。

「爸爸，小喬夾在你們中間，你要她說媽媽不好，她會很難過的。我建議你不要這樣做。」我不知道媽媽對小喬到底如何，但光是面對眼前的狀況，我就替小喬感到難受。「你可以告訴我，今天到底是為了什麼原因過來嗎？」

「我跟律師說小喬和她媽媽兩週一次探視，回來後都不開心，律師叫我帶她來身心科，判斷她是不是心理創傷，要開診斷書……說這樣對我們拿到監護權會有幫助。醫師，你一定要幫幫我們、幫幫小喬。我和我現在的太太都很希望可以好好照顧她。」爸爸指著旁邊的「阿姨」說道，阿姨也點點頭，眼神熱切地看著我。

「所以我逼不得已，才帶小喬過來。我也覺得她真的很不快樂，希望你可以幫幫她。」

「醫師，雖然我不是小喬的媽媽，但是我會把她當親生女兒照顧的。拜託你一定要幫幫我們。」阿姨第一次開口發言，是十分誠摯的語氣。

原本對眼前的狀況感到無奈的我，也不禁心軟。或許他們真的想要好好照顧孩子，只是用錯方法了吧。

我向他們解釋，診斷書上不能、也不會敘明「誰誰誰造成孩子的心理創傷」。然而，他們如同浮木般拚命掙扎著，只希望我能開出一張診斷書，上面寫什麼都無所謂。

「我需要和小喬談一談。」我無奈地說，但這也需要徵得小喬的同意。「小喬，你願意單獨跟我聊聊天嗎？」小喬很微弱地點點頭。

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我把爸爸和阿姨請出診間後，先跟小喬聊聊別的事，希望可以讓她緊繃的心情放鬆一點。

「剛剛聽爸爸說，你很喜歡看《鬼滅之刃》？你最喜歡裡面的誰啊？」

「彌豆子。」小喬總算稍微抬起頭，簡短回應。

「為什麼是彌豆子呢？」

「因為彌豆子都不用講話，她咬著那個竹子，所以沒辦法講話。」

「嗯？不用講話很好嗎？」我疑惑。

「因為現在，爸爸跟阿姨都會一直問我是不是討厭媽媽、不想去媽媽那邊，我不知道怎麼講。去媽媽那邊，媽媽也會問我爸爸現在跟阿姨是不是過得很開心，然後一直說爸爸外遇，我都不知道怎麼回答……」小喬越講越小聲。

「彌豆子的爸爸媽媽都死掉了，可是她很厲害，雖然她沒講話，可是她會保護哥哥、保護很多人……」

我想，小喬可能很希望她能咬著竹筒，什麼都不用回答，卻又可以保護整個家不致破碎吧。

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小喬爸爸確實是關心也在意女兒的。他陸續帶著小喬回診，關於在他們離婚過程中，孩子適應上的困難，我還是盡力給予建議：別在孩子面前說媽媽壞話；別逼著孩子表態喜歡爸爸或媽媽；官司的事情，留給大人討論就好；單純陪著孩子去做她喜歡的事，享受快樂時光，而不是成天一直逼迫她比較「爸爸和媽媽哪邊好」。

然而當官司的狀態緊張時，小喬爸爸情緒受到影響，不時還是會逼著小喬表態。

「小喬，你上次去媽媽那邊的時候，媽媽是不是為了手機凶你，甚至摔手機？」爸爸高八度地說道。

小喬點點頭，甚至還擠出一句：「媽媽最討厭了，都不讓我玩手機。」

我在心底嘆息。為了爭取小孩的偏愛，父母雙方像軍備競賽一樣討好孩子，想讓孩子喜歡跟自己相處，卻忽略了孩子仍在成長，還是需要適度的約束和管教啊。

爸爸最後一次出現在門診，是小喬快升三年級的事情，他面無表情地說，監護權終於要判決下來了。小喬也和他一樣面無表情，似乎已經對這一切感到厭煩。

過了很久，小喬都沒再出現。

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某天，一名穿著深色套裝，散發出女強人氣息的女人，突然帶著已經國一的小喬來到門診。

「我是小喬的媽媽，現在監護權在我這邊。」她自我介紹。

「啊，原來如此。」我有種與小喬媽媽神交已久的感覺，但沒說出口。

「聽說小喬之前都受你照顧，她現在還是有一些情緒上的問題，希望你能幫忙。」

小喬媽媽左看右看都不像是當初爸爸口中那個沒知識、潑婦罵街的類型，我在心裡暗暗反思，果然不能只聽一面之詞。

小喬已快到青春期，過去幾年都在爸媽的離婚官司中動盪不安，即便是現在，還是要每兩週一次到爸爸那邊探視。孩子就這樣風雨飄搖地長大了。

「媽媽比較嚴格。不過跟爸爸比起來，她比較不會講爸爸的壞話，我覺得耳朵清靜很多。」小喬以超齡的成熟口吻說道，蹺著已然長長的雙腿。

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我相信父母雙方都愛著孩子，才會不顧一切地爭奪監護權，想把孩子留在身邊。但這個過程，能不能多一點合作與理解？

畢竟對孩子來說，最愛的爸爸逼著自己說媽媽有多凶、多壞，或是最愛的媽媽要自己罵爸爸是個出軌的爛人，不就等於告訴孩子：你不值得被爸爸和媽媽同時愛著。而這是多麼殘忍的一件事啊！

【兒心醫師想說】讓孩子知道，爸媽的愛不會因離婚改變

台灣面臨離婚的家庭逐年增加，也因如此，近年來有專家提出「合作父母」的概念，試圖解決在離婚關係中，孩子可能面臨的各種壓力及不良影響。

能夠和平離婚的伴侶少之又少。在離婚過程中，少不了彼此抱怨、謾罵。然而有孩子的父母即便結束了婚姻關係，卻也是一段新合作模式的開啟。

在「合作父母」的概念中，期待雙親可以轉換關係，如果做不成朋友，至少可以成為合作隊友。

想像自己和對方如同貿易夥伴，雙方為了孩子的最大利益而合作努力，不批評對方、不逼孩子選邊站，重要的是讓孩子知道：爸爸媽媽都愛他，不因為離婚而有所改變。

圖為《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》書封，寶瓶文化提供

許多父母離異的孩子最大的怨言，並非認為不和的父母離婚是個錯，而是討厭雙親總是花時間彼此抱怨，反而忽略了孩子對於「陪伴」的需求。

而在離婚官司中使用的種種法律手段，也造成兒心醫師在其中淪為只能接收單方說詞、開診斷書的工具，失去了中立給予建議、協助的立場。

期待未來法律在評估孩子的最大利益時，能有更中立、全面的方式，別再讓父母期待一張診斷書能代表一切，把醫療資源還給真心求助的人。

（本文出自《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）