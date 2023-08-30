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台灣2026迎向超高齡社會！幾歲算長輩？愈高齡愈不服老 「這5人」成樂齡典範

遠見／ 文．林讓均
長壽人生挑戰很大卻也機會無限。（示意圖／Ingimage）
長壽人生挑戰很大卻也機會無限。（示意圖／Ingimage）

2026年台灣迎向超高齡社會，多數人可能活得比想像更久，但，你準備好了嗎？《遠見》發起「台灣迎向超高齡社會大調查」，盤點國人的老後想像、對超高齡社會的準備度與應變力，期待尋找共老共好的解方。

幾歲才叫做「老」？近四成的民眾認為65歲以上，也就是領敬老卡的法定年齡，就叫老。但亦有29.6％認為得是70歲以上、5.7％選75歲以上，更有4.2％認為80歲以上才有資格叫老年人

遠見編輯部製表
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調查還發現，愈高齡者愈不服老。拿對老人的定義是65歲以上者來說，20～49歲占41.1％，50歲以上族群僅34.5％。另方面，50～59歲族群約34.1％、60歲以上族群約44.9％，認為至少70歲以上才是老；甚至，60歲以上族群有10.2％認為，80歲以上才稱得上是老。

60歲以上樂齡典範：張忠謀張小燕、江蕙

那麼，哪些名人是大家心目中60歲以上的樂齡典範呢？前五名分別為張忠謀（32.7％）、張小燕（30.8％）、江蕙（18.9％）、郭台銘（18.2％）、沈春華（15.8％）；得到逾一成青睞者還有黃仁勳（11.2％）、張淑芬（11％）。

遠見編輯部製表
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「前五名都已算退休、財富自由，而且無論是否仍居大位，都展現自在的人生格局！」104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明觀察，從榜上可看出，台灣人的樂齡理想型，除了財富自主、社會聲望等資產條件，也崇尚從容態度與再登高峰的破框勇氣。

而這也表示，台灣人的理想老後，仍需擁有一定的社會存在感與連結力。那麼，公共環境設計，就是老後能否保持社會參與度的關鍵。

當問及台灣公共空間與大眾運輸對於高齡者，是否夠友善？39.8％認為友善，但不友善也近三成、達27.1％。台灣整體公共環境的高齡友善程度，算是勉強過關。

進一步剖析民眾覺得不夠友善的前三大原因是：公共空間（含公廁、道路）、大眾運輸的硬體設計不便利（73.5％）；相關軟體規劃（如動線與服務）不便利（71.4％）；車輛駕駛、行人對高齡者不禮讓（65.8％）。凸顯軟硬體全齡通用設計的重要性，也呼應近日「台灣是行人地獄」的弊病。

愈年輕愈想早退，愈年長卻愈晚退

那麼，大家想在何時退休？28％的民眾要在60～64歲退休、28.3％在65～69歲退休，也就是一半以上都計畫超過60歲才退休。不過，想提前在50～59歲就退休的也占24.3％，對比2022年勞保老年年金平均請領年齡61.28歲，2023老年年金請領年齡需滿63歲、明年又將延後一歲的狀況，不到60歲退休都嫌早。

有趣的是，本調查也發現，愈年輕愈想早退，愈年長卻愈晚退。20～39歲超過三成想在59歲之前就退休，甚至20世代有高達17.4％，期待54歲之前就退休。相對地，60歲以上族群有43.1％想在65～69歲退、另有32.8％要在70歲之後才退休。

晉麗明解讀，愈年輕愈想早享樂，愈年長愈體認到財務壓力，沒有存夠退休金就不敢退。

👉 閱讀全文：https://reurl.cc/eDNX9j

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（本文出自2023.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

老年人 高齡者 財富 張忠謀 張小燕 江蕙 郭台銘 沈春華

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