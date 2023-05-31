情緒越來越失控？受創的他從沒被疼惜過 該停止忽略與責罵自己了

之前有位學生來找我求助，他發覺情緒越來越失控，身邊的人也一直給他收斂情緒的建議，加深了他對自己壞脾氣的厭惡。

他告訴我先前為了處理情緒，他看了一本關於情緒處理的書籍，看完後他更加沮喪了，他覺得自己的生長背景與經歷都不如書中案例的悲催，為何他卻如此失控及無助。

聽到他這樣說，我內心感到訝異又心疼，訝異的是原來當內在佈滿著自我否定時，即便是充滿同理及賦能的專業知識，卻還是只吸收到自我貶意與批評；心疼的是如此受創的他卻沒有被疼惜過。這也是許多受困於痛苦的人，會對自己說的話：『世界上比我遭遇更慘的人比比皆是，為什麼我卻爬不出來，連承受力都不如人。』

親愛的，感受是無法比較的，當你把自己的痛苦歸咎於先天的低人一等，等於是在原有的傷口上又再狠狠地刺了一刀，而這樣痛不欲生的傷害日夜殘害著你，情緒失控的無助感則會在無止盡的自我貶抑中加劇。

事實上，情緒需要的是被理解而非控制，你需要的是被憐惜而非指責，當你看見他人難以想像的人生時，你忽略的是自己從沒被關注過的心情，而當心情一次又一次地沒有被關注，將引發深沉的失落感，那是一種吶喊到失聲也不會被聽見的絕望感，這樣的絕望感也會引發內在的憤怒：「為什麼你總是不聽我說的話！」。

於是，失控的情緒便產生了，憤怒也好，憂鬱也罷，你陷入了更加無以名狀的情緒，連自己怎麼了都說不太出來。這時候，你對自己無情的指責：別人那麼慘都活得好好的，你現在在痛苦什麼意思的？怎麼那麼沒用啊！

很多人都會陷入這樣的自我厭棄中，當心中跑出了一些抗議、情緒與委屈時，總是很快的就給予壓制，當壓抑不住時，就開始用嘲諷的方式，試圖『激勵』自己。那些別人都可以只有你不行、你的忍受力跟抗壓性怎麼那麼差、你已經很幸福了等等的話語，在你對自己毫無辦法、控制不了的時候，充斥著你的內在，你希望藉由這樣的方式，讓自己恢復理性，激發自己的控制力，但你只感覺到更加強烈的情緒在內在翻滾。

你也覺得這樣的感覺很熟悉嗎？

也許這些聲音也時常出現在你幼年的世界裡，當你渴望父母滿足你的需求時，你會展現你的情緒與渴望，但不是每一次都能被安撫，甚至有些人從來沒有獲得過安撫，就像我的那位學生。當我們學習到情緒是不該出現的、不被允許的，表達需求是令人厭煩的，帶給他人困擾的，我們就漸漸學會了把外在的這些聲音內化給自己。於是，當『內心』失去掌控時，我們也一樣的想鎮壓那些聲音及感受，這些鎮壓總帶著貶意與責備，對自我的負向認知就更加確立了。

因此，我想邀請你一起溫柔的看見內在的那個自己，那個長期未受到重視與關注的自己。當這個自己還來不及將失落表達出來，緊接著就承受了『你好煩』、『別人比你好』等語句，那其實是種難以言喻的被拋棄感：沒有人在乎我的想法與感受，進而使你覺得自己並不重要。

於是你可能會透過更大聲的吵鬧，或是把感覺完全關閉的方式，這就是你時常感受到的，激烈的情緒或是麻木的情緒，不論什麼都很令人不舒服。我只想要你記住，不管你感覺到什麼，都不是你的錯，也不是你不好。而是你需要好好的疼惜、照顧自己了。

現在讓我們一起進行自我對話，承諾自己：「我不會再對你置之不理了，我會慢慢學習照顧你、傾聽你、理解你、愛你。」接著緩和地靜下心來，將兩隻手交疊，輕輕的放在你的心上，緩慢堅定的告訴自己，感受內在的暖流或是身體的任何變化。如果什麼都沒有也沒關係，那只是你的身體還沒能反應過來，你能夠在不同的時間重複幾次，我們一起拾回那個曾經被忽略的自己。

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