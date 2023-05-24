暪家人在酒店工作第二年才曝光 她帶母親觀察酒店工作實景

社會對於酒店公關的異樣眼光與誤解，讓人深感心酸與無奈。這種種不公與偏見，就像是一片烏雲籠罩在身上，讓人難以呼吸。但是，如果我們能夠試著理解，屬於黑夜的美麗與哀愁，或許就能夠發現那些被忽略的光芒與真實的故事。條通女王席耶娜毫不掩飾地講述了自己從事酒店公關工作的點滴經歷。在她的文中，我們可以感受到那種懷疑、不理解、孤獨和無奈所帶來的痛苦與折磨。

「酒店小姐」的工作實況：紅燈區的日式酒店常常被誤解？

我剛到酒店上班時，並沒有讓我媽媽知道。因為，我不知道該怎麼跟她解釋我的工作性質。當時我跟我媽同住，我媽很納悶為什麼我每天都這麼晚才回家。一開始，我只是含糊地說是在類似卡拉OK的地方上晚班，客人都是日本人，並沒有明講自己是在日式酒店上班。我也沒說謊。我每天晚上確實是在陪日本客人唱卡拉OK。只是「酒店小姐」這四個字還是太沉重了，儘管我內心其實還挺喜歡我的工作，但就是無法說出口。

八大行業沉默不再！揭開酒店小姐背後的真相

當時我認識的同事們，大概有八、九成都隱瞞家人自己從事酒店工作，有些姐姐則是白天有另一份差事，而這份差事是可以正大光明講的，至於晚上的工作，可就無法坦然明說了。社會對八大行業仍舊存有某種歧視，「拜金」、「賺快錢」、「花瓶」、「8＋9妹」、「愛慕虛榮」、「虛情假意」等，都是常見的刻板印象，更令人情何以堪的還有「髒」、「賤」、「婊子」、「妓女」、「剝皮」、「靠腿開開賺錢」等侮辱性標籤。在這種社會壓力下，我們當然只能對自己的職業三緘其口，就連面對至親時，也很難啟齒，我一直工作到第二年，才開誠布公地跟我媽講。

母女同行，揭露酒店小姐的職場生存之道

我跟我媽講時，還不厭其煩地幫她打預防針：「妳一定要相信妳自己的女兒，我知道什麼是對錯。」

但我媽還是似懂非懂，為了讓她可以充分了解日式酒店的工作性質，我乾脆直接問媽媽桑能否讓我把我媽帶來店裡上班一天，同時也詢問想找我吃晚餐的日本客人，可不可以讓我媽跟一次？那個客人正好會講中文，跟我媽相談甚歡，他一直在我媽面前誇我上班很認真、工作很稱職，我心裡好感激他呀。

吃完飯，我們就帶我媽去店裡，因為她算是客人帶來的，而且也幫她付了人頭費，所以可以用「客人」的身分，觀察我在店裡做什麼。那晚，她坐了三小時，還歡唱一個晚上的卡拉OK才盡興返家。

「探勘」酒店工作：媽媽對女兒工作有了全新認識

《 華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生 》書封(《 華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生 》／時報出版）提供 自從我媽到我們店裡「探勘」過後，她顯然對「酒店」有了全新的認識，甚至之後看我晚餐時間還待在家裡，還會質疑我：「啊妳怎麼沒去跟客人吃飯？」我還打趣回她：「妳這老母是急著要把女兒推入火坑嗎？」我跟我媽感情很好，母女之間有很強的羈絆與信任，所以才能把事情攤開來討論（但儘管如此，我也猶豫了一年才說明白），否則真的很難說出口。

（本文出自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）